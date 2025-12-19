Цитаты из "Лолиты" фигурируют на опубликованных фото из досье Эпштейна

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Цитаты из романа "Лолита" Владимира Набокова, написанные на разных частях женского тела фигурируют на фотографиях, которые в четверг опубликовали члены комитета по надзору палаты представителей США от Демократической партии в рамках расследования дела покойного финансиста Джеффри Эпштейна.
На первой фотографии видна надпись, сделанная, предположительно. фломастером на груди. Она гласит: "Ло-ли-та: кончик языка совершает путь в три шажка вниз по нёбу, чтобы на третьем толкнуться о зубы".
Следующая строка появляется на ступне, которая видна на переднем плане фотографии: "Она была Ло, просто Ло, по утрам, ростом в пять футов (без двух вершков и в одном носке)". Выглядящая зачитанной книга лежит на заднем плане снимка.
Всего в базе данных опубликовано пять фотографий с цитатами из "Лолиты" на разных частях тела.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
Общественный интерес к делу Эпштейна вновь возник в США после того, как администрация Трампа не смогла предоставить новые материалы, несмотря на предвыборные обещания Трампа рассекретить файлы. Шквал критики, в том числе сторонников, обрушился на Трампа после того, как ФБР и министерство юстиции выпустили совместное заявление, где утверждается, что Эпштейн не занимался шантажом влиятельных лиц и не имел списка клиентов. При этом в феврале в интервью телеканалу Fox News генпрокурор США Пэм Бонди в ответ на вопрос о списке заявила, что он лежит у нее на столе и ждет изучения.