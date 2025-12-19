Рейтинг@Mail.ru
Эксперт назвал отношения России и Китая дипломатической новацией - РИА Новости, 19.12.2025
18:46 19.12.2025
Эксперт назвал отношения России и Китая дипломатической новацией
Эксперт назвал отношения России и Китая дипломатической новацией - РИА Новости, 19.12.2025
Эксперт назвал отношения России и Китая дипломатической новацией
Доверительные отношения, которые сложились между президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, можно назвать дипломатической новацией,... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T18:46:00+03:00
2025-12-19T18:46:00+03:00
в мире
россия
китай
владимир путин
си цзиньпин
оон
в мире, россия, китай, владимир путин, си цзиньпин, оон
В мире, Россия, Китай, Владимир Путин, Си Цзиньпин, ООН
Эксперт назвал отношения России и Китая дипломатической новацией

Нежданов назвал отношения России и КНР дипломатической новацией

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Доверительные отношения, которые сложились между президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, можно назвать дипломатической новацией, заявил в интервью РИА Новости эксперт Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Владимир Нежданов.
Президент России в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, назвал председателя КНР надежным другом и стабильным партнером.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Россия является крупнейшим торговым партнером Китая в Европе, заявил Путин
Вчера, 14:27
"В 2020-е годы мы стали свидетелями появления такой новации, что дипломатическое взаимодействие всё больше уходит на уровень лидеров стран. И ключевые решения в российско-китайских отношениях всегда принимаются на высшем уровне", - отметил Нежданов.
"Мы видим появление нового стандарта, когда дипломатия на высшем уровне становится весомой частью международных отношений, хотя во второй половине ХХ века и в нулевые годы мы видели, что международные отношения уходят на "технический уровень", вопросы часто решались на уровне министров или поверенных в делах. Сейчас же всё большую роль играют именно лидеры, что можно назвать инновацией", - подчеркнул он.
По словам эксперта, между Россией и Китаем в последние годы сложили отношения, которые превышают уровень союза, хотя союзом формально не являются.
"Одним из важных аспектов этих взаимоотношений являются заявления с российской и китайской стороны, что мы являемся победителями во Второй мировой войне, а значит, фактически архитекторами мирового порядка, который после этой войны сложился. А во-вторых, что Россия и Китай являются учредителями ООН и постоянными членами СБ ООН, фактически гарантируя, что данная система международных отношений будет сохраняться", - заключил Нежданов.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу в полдень. Сбор вопросов для программы начался 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
Мероприятие проходит в московском Гостином дворе. Модерируют дискуссию ведущая Первого канала Екатерина Березовская и журналист ВГТРК Павел Зарубин.
Флаг Китая на пешеходной на улице Хэфан в городе Ханчжоу в КНР - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
В России зарегистрировали более трех тысяч новых китайских компаний
17 декабря, 08:38
 
В миреРоссияКитайВладимир ПутинСи ЦзиньпинООН
 
 
