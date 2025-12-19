Рейтинг@Mail.ru
Дуров заявил, что Лондон хочет сделать Британию из "V - значит вендетта" - РИА Новости, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:23 19.12.2025 (обновлено: 06:08 19.12.2025)
https://ria.ru/20251219/durov-2063077835.html
Дуров заявил, что Лондон хочет сделать Британию из "V - значит вендетта"
Дуров заявил, что Лондон хочет сделать Британию из "V - значит вендетта" - РИА Новости, 19.12.2025
Дуров заявил, что Лондон хочет сделать Британию из "V - значит вендетта"
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что Лондон собирается к 2027 году воплотить в жизнь тоталитарную Великобританию из фильма "V — значит... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T01:23:00+03:00
2025-12-19T06:08:00+03:00
в мире
лондон
великобритания
павел дуров
натали портман
хьюго уивинг
telegram
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968776394_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_8f59cc3e6d00985190b2b660421729b2.jpg
https://ria.ru/20251206/es-2060292592.html
лондон
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968776394_0:29:1080:839_1920x0_80_0_0_d27608bd7c8eb1ad08de8dd20c1ea303.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, лондон, великобритания, павел дуров, натали портман, хьюго уивинг, telegram
В мире, Лондон, Великобритания, Павел Дуров, Натали Портман, Хьюго Уивинг, Telegram
Дуров заявил, что Лондон хочет сделать Британию из "V - значит вендетта"

Дуров: Лондон хочет воплотить в жизнь Британию из фильма "V - значит вендетта"

© Фото : страница Павла Дурова в соцсетиПавел Дуров
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© Фото : страница Павла Дурова в соцсети
Павел Дуров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что Лондон собирается к 2027 году воплотить в жизнь тоталитарную Великобританию из фильма "V — значит вендетта", учитывая, что власти страны "клеймят" разработчиков сквозного шифрования "враждебными акторами".
"Двадцать лет назад тоталитарная Британия из "V — значит вендетта" казалась фантастикой. Теперь, с такими мерами, как клеймение всех разработчиков сквозного шифрования "враждебными акторами", это меньше похоже на вымысел и больше на план действий правительства. Действие фильма происходит в 2027 году - похоже, Британия намерена уложиться в сроки", — написал Дуров в соцсети X.
"V — значит вендетта" — антиутопический графический роман Алана Мура, события которого разворачиваются в Британии, находящейся под властью тоталитарного режима. В 2005 году вышел основанный на комиксе триллер с Натали Портман и Хьюго Уивингом.
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Дмитриев прокомментировал слова Дурова о преследовании Telegram в ЕС
6 декабря, 12:39
 
В миреЛондонВеликобританияПавел ДуровНатали ПортманХьюго УивингTelegram
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала