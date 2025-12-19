https://ria.ru/20251219/durov-2063077835.html
Дуров заявил, что Лондон хочет сделать Британию из "V - значит вендетта"
Дуров заявил, что Лондон хочет сделать Британию из "V - значит вендетта" - РИА Новости, 19.12.2025
Дуров заявил, что Лондон хочет сделать Британию из "V - значит вендетта"
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что Лондон собирается к 2027 году воплотить в жизнь тоталитарную Великобританию из фильма "V — значит... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T01:23:00+03:00
2025-12-19T01:23:00+03:00
2025-12-19T06:08:00+03:00
в мире
лондон
великобритания
павел дуров
натали портман
хьюго уивинг
telegram
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968776394_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_8f59cc3e6d00985190b2b660421729b2.jpg
https://ria.ru/20251206/es-2060292592.html
лондон
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968776394_0:29:1080:839_1920x0_80_0_0_d27608bd7c8eb1ad08de8dd20c1ea303.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лондон, великобритания, павел дуров, натали портман, хьюго уивинг, telegram
В мире, Лондон, Великобритания, Павел Дуров, Натали Портман, Хьюго Уивинг, Telegram
Дуров заявил, что Лондон хочет сделать Британию из "V - значит вендетта"
Дуров: Лондон хочет воплотить в жизнь Британию из фильма "V - значит вендетта"