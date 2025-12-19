Рейтинг@Mail.ru
Трипл-дабл Дончича с 45 очками помог "Лейкерс" обыграть "Юту" в матче НБА
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
09:55 19.12.2025
Трипл-дабл Дончича с 45 очками помог "Лейкерс" обыграть "Юту" в матче НБА
Трипл-дабл Дончича с 45 очками помог "Лейкерс" обыграть "Юту" в матче НБА - РИА Новости Спорт, 19.12.2025
Трипл-дабл Дончича с 45 очками помог "Лейкерс" обыграть "Юту" в матче НБА
"Лос-Анджелес Лейкерс" обыграл "Юту Джаз" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости Спорт, 19.12.2025
баскетбол
спорт
лука дончич
леброн джеймс
кейд каннингем
лос-анджелес лейкерс
юта джаз
денвер наггетс
лука дончич, леброн джеймс, кейд каннингем, лос-анджелес лейкерс, юта джаз, денвер наггетс, нба
Баскетбол, Спорт, Лука Дончич, Леброн Джеймс, Кейд Каннингем, Лос-Анджелес Лейкерс, Юта Джаз, Денвер Наггетс, НБА
Трипл-дабл Дончича с 45 очками помог "Лейкерс" обыграть "Юту" в матче НБА

Трипл-дабл Дончича помог "Лейкерс" обыграть "Юту" в матче НБА

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. "Лос-Анджелес Лейкерс" обыграл "Юту Джаз" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Солт-Лейк-Сити завершилась со счетом 143:135 (32:41, 41:37, 29:28, 41:29) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал оформивший трипл-дабл Лука Дончич из "Лейкерс", на счету которого 45 очков, 11 подборов, 14 передач. Его партнер по команде Леброн Джеймс оформил дабл-дабл (28 очков, 10 передач). В составе проигравших больше всех очков набрал Кейонте Джордж (34), дабл-дабл у Айзейи Коллиера (18 очков, 13 подборов).
Дончич повторил достижение Кейда Каннингема, став вторым игроком, набравшим за матч не менее 45 очков, 10 подборов, 10 передач и пяти перехватов. Больше очков в текущей "регулярке" словенец набирал лишь в матче против "Миннесоты" (49).
"Лейкерс" (19 побед, 7 поражений) занимают четвертое место в таблице Западной конференции, "Юта" (10 побед, 16 поражений) идет 12-й.
В другом матче дня "Денвер Наггетс" обыграл дома "Орландо Мэджик", игрок хозяев Никола Йокич оформил 13-й в сезоне трипл-дабл (23 очка, 11 подборов, 13 передач) и стал лучшим в истории НБА по количеству ассистов среди центровых (5667), обойдя Карима Абдул-Джаббара (5660).
Результаты других матчей игрового дня:
"Индиана Пэйсерс" - "Нью-Йорк Никс" - 113:114;
"Шарлотт Хорнетс" - "Атланта Хокс" - 133:126;
"Милуоки Бакс" - "Торонто Рэпторс" - 105:111;
"Нью-Орлеан Пеликанс" - "Хьюстон Рокетс" - 133:128 ОТ;
"Оклахома-Сити Тандер" - "Лос-Анджелес Клипперс" - 122:101;
"Сан-Антонио Спёрс" - "Вашингтон Уизардс" - 119:94;
"Даллас Маверикс" - "Детройт Пистонс" - 116:114 ОТ;
"Финикс Санз" - "Голден Стэйт Уорриорз" - 99:98;
"Портленд Трэйл Блэйзерс" - "Сакраменто Кингз" - 134:133 ОТ.
Российский баскетболист Бруклин Нетс Егор Демин - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
"Бруклин" проиграл "Майами" в матче НБА, у Демина 14 очков
Вчера, 07:44
 
Баскетбол
 
