https://ria.ru/20251219/dolina-2063104704.html
Долина обратилась в полицию уже после попытки Лурье забрать квартиру
Долина обратилась в полицию уже после попытки Лурье забрать квартиру - РИА Новости, 19.12.2025
Долина обратилась в полицию уже после попытки Лурье забрать квартиру
Певица Лариса Долина обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве уже после того, как покупательница Полина Лурье захотела забрать купленную квартиру
2025-12-19T08:24:00+03:00
2025-12-19T08:24:00+03:00
2025-12-19T11:49:00+03:00
россия
москва
лариса долина
дело о квартире долиной
московский городской суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060514014_0:83:2110:1270_1920x0_80_0_0_489d936804cf962d90f3a08bc647539a.jpg
россия
москва
Россия, Москва, Лариса Долина, Дело о квартире Долиной, Московский городской суд
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Певица Лариса Долина обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве уже после того, как покупательница Полина Лурье захотела забрать купленную квартиру, следует из судебных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Согласно переписке в мессенджере между Долиной
и Лурье, 14 июля 2024 года Лурье отправила Долиной уведомление, что прием-передачу квартиры планируется произвести 23 июля 2024 года, на что Долина Л. А. ответила, что будет в Москве
лишь в конце указанного месяца", — говорится в тексте.
Там указывается, что 3 августа певица обратилась с заявлением в отдел полиции по району Хамовники. Тогда возбудили уголовное дело и наложили арест на квартиру.
Согласно документу, Лурье трижды обращалась к Долиной — 5 и 6 августа отправила ей сообщения, которые остались без ответа, а 8-го числа направила требование о передаче недвижимости и снятии с регистрационного учета электронным письмом Почтой России
.
Долина
оказалась в центре общественного внимания летом прошлого года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы
. Аферисты четыре месяца обрабатывали артистку и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести сбережения на "безопасные" счета, а средства от продажи недвижимости передать курьеру. Общий ущерб оценивается как минимум в 317 миллионов рублей.
Преступников задержали. В конце ноября Балашихинский городской суд приговорил Анжелу Цырульникову, Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева к срокам от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.
Вместе с тем певица оспорила сделку о продаже квартиры. В марте Хамовнический суд восстановил ее право собственности. В итоге Лурье, купившая квартиру, осталась и без денег, и без жилья. Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали решение законным. После этого покупательница обратилась в высшую инстанцию.
Во вторник ВС отменил решения нижестоящих судов и оставил право собственности на спорную квартиру за Лурье. Долину, которая проживала в ней, пока шли разбирательства, обязали покинуть жилье. Если она не сделает этого добровольно, вопрос будут решать принудительно.