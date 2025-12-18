Верховный суд опубликовал полный текст определения по делу Долиной

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Верховный суд опубликовал полный текст определения, вынесенного после рассмотрения жалобы Полины Лурье по сделке купли-продажи квартиры Ларисы Долиной. Основные подробности — в материале РИА Новости.
— Аферисты использовали в отношении певицы психологическое принуждение.
— Артистка не знала о современных формах мошенничества.
— Согласно экспертизе, Долина стала жертвой преступления и единственным ее мотивом было сохранение безопасности.
— Она заявляла, что договоры были заключены на фоне имевшегося у нее психического нарушения.
— Певица заплатила международному агентству Whitewill 4,5 миллиона рублей за поиск покупателя.
— С продажи квартиры артистка хотела выручить 125 миллионов.
— Лурье посмотрела несколько десятков вариантов жилья, прежде чем сделать выбор.
— Будущая покупательница проверяла подлинность паспорта Долиной, сведения о ее долгах и является ли она иноагентом.
— В заключении от певицы квартира была оценена в 205,5 миллиона рублей, согласно экспертизе по делу ее стоимость не превысила 138 миллионов.
— Недобросовестного поведения Лурье при заключении сделки установлено не было.
— Артистка также обращалась в банки за кредитами под залог дома, но ей отказывали из-за публикаций в СМИ.
— Помощник Долиной исполнял ее просьбы о передаче денег неизвестным людям.
— Она говорила ему, что информация о продаже квартиры секретная, а сделка фиктивная.
— Певица с ее уровнем познаний и опыта объективно должна была осознавать правовые последствия при подписании документов.
«
"На протяжении жизни ей, <...> несомненно, приходилось заключать множество договоров и контрактов. В таких условиях любое лицо, <...> проявляя должную степень осмотрительности и заботливости, <...> объективно должно было осознавать наличие правовых последствий", — сказано в определении.
— Нижестоящие суды неправильно применили статью Гражданского кодекса о недействительности сделки, совершенной под влиянием заблуждения.
— Они также оставили без внимания доводы Лурье о том, что Долина подтвердила добровольное намерение продать квартиру.
— Заблуждение артистки в том, что она продает квартиру фиктивно, не может быть основанием для аннулирования сделки.
— Признание документов недействительными создавало угрозу для стабильности гражданского оборота.
— Юрист певицы просила провести психиатрическую экспертизу, но затем отказалась от ходатайства на заседании.
— Суд предлагал представителям Долиной провести оценку ее состояния специалистами, однако они этого не сделали.
— Показания артистки могли бы позволить всесторонне рассмотреть дело, тем не менее она не явилась на заседание.
— Вопрос о ее принудительном выселении направили в Мосгорсуд для соблюдения прав несовершеннолетней внучки.
Афера с квартирой
Долина оказалась в центре общественного внимания летом прошлого года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы. Аферисты четыре месяца обрабатывали артистку и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести сбережения на "безопасные" счета, а средства от продажи недвижимости передать курьеру. Общий ущерб оценивается как минимум в 317 миллионов рублей.
Преступников задержали. В конце ноября Балашихинский городской суд приговорил Анжелу Цырульникову, Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева к срокам от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.
Вместе с тем певица оспорила сделку о продаже квартиры. В марте Хамовнический суд восстановил ее право собственности. В итоге Лурье, купившая квартиру, осталась и без денег, и без жилья. Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали решение законным. После этого покупательница обратилась в высшую инстанцию.
Во вторник ВС отменил решения нижестоящих судов и оставил право собственности на спорную квартиру за Лурье. Долину, которая проживала в ней, пока шли разбирательства, обязали покинуть жилье. Если она не сделает этого добровольно, вопрос будут решать принудительно.
