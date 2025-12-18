Рейтинг@Mail.ru
Верховный суд опубликовал полный текст определения по делу Долиной
09:55 18.12.2025 (обновлено: 14:55 18.12.2025)
Верховный суд опубликовал полный текст определения по делу Долиной
Верховный суд опубликовал полный текст определения по делу Долиной
Верховный суд опубликовал полный текст определения, вынесенного после рассмотрения жалобы Полины Лурье по сделке купли-продажи квартиры Ларисы Долиной. Основные РИА Новости, 18.12.2025
россия, лариса долина, дело о квартире долиной, московский городской суд, москва, общество
Россия, Лариса Долина, Дело о квартире Долиной, Московский городской суд, Москва, Общество
Верховный суд опубликовал полный текст определения по делу Долиной

ВС РФ опубликовал полный текст вынесенного по делу Долиной и Лурье определения

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Верховный суд опубликовал полный текст определения, вынесенного после рассмотрения жалобы Полины Лурье по сделке купли-продажи квартиры Ларисы Долиной. Основные подробности — в материале РИА Новости.
— Аферисты использовали в отношении певицы психологическое принуждение.
16 декабря, 16:03
— Артистка не знала о современных формах мошенничества.
— Согласно экспертизе, Долина стала жертвой преступления и единственным ее мотивом было сохранение безопасности.
— Она заявляла, что договоры были заключены на фоне имевшегося у нее психического нарушения.
— Певица заплатила международному агентству Whitewill 4,5 миллиона рублей за поиск покупателя.
— С продажи квартиры артистка хотела выручить 125 миллионов.
— Лурье посмотрела несколько десятков вариантов жилья, прежде чем сделать выбор.
— Будущая покупательница проверяла подлинность паспорта Долиной, сведения о ее долгах и является ли она иноагентом.
— В заключении от певицы квартира была оценена в 205,5 миллиона рублей, согласно экспертизе по делу ее стоимость не превысила 138 миллионов.
— Недобросовестного поведения Лурье при заключении сделки установлено не было.
— Артистка также обращалась в банки за кредитами под залог дома, но ей отказывали из-за публикаций в СМИ.
— Помощник Долиной исполнял ее просьбы о передаче денег неизвестным людям.
— Она говорила ему, что информация о продаже квартиры секретная, а сделка фиктивная.
— Певица с ее уровнем познаний и опыта объективно должна была осознавать правовые последствия при подписании документов.
«

"На протяжении жизни ей, <...> несомненно, приходилось заключать множество договоров и контрактов. В таких условиях любое лицо, <...> проявляя должную степень осмотрительности и заботливости, <...> объективно должно было осознавать наличие правовых последствий", — сказано в определении.

— Нижестоящие суды неправильно применили статью Гражданского кодекса о недействительности сделки, совершенной под влиянием заблуждения.
— Они также оставили без внимания доводы Лурье о том, что Долина подтвердила добровольное намерение продать квартиру.
— Заблуждение артистки в том, что она продает квартиру фиктивно, не может быть основанием для аннулирования сделки.
— Признание документов недействительными создавало угрозу для стабильности гражданского оборота.
— Юрист певицы просила провести психиатрическую экспертизу, но затем отказалась от ходатайства на заседании.
— Суд предлагал представителям Долиной провести оценку ее состояния специалистами, однако они этого не сделали.
— Показания артистки могли бы позволить всесторонне рассмотреть дело, тем не менее она не явилась на заседание.
— Вопрос о ее принудительном выселении направили в Мосгорсуд для соблюдения прав несовершеннолетней внучки.
Афера с квартирой

Долина оказалась в центре общественного внимания летом прошлого года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы. Аферисты четыре месяца обрабатывали артистку и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести сбережения на "безопасные" счета, а средства от продажи недвижимости передать курьеру. Общий ущерб оценивается как минимум в 317 миллионов рублей.
Преступников задержали. В конце ноября Балашихинский городской суд приговорил Анжелу Цырульникову, Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева к срокам от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.
Вместе с тем певица оспорила сделку о продаже квартиры. В марте Хамовнический суд восстановил ее право собственности. В итоге Лурье, купившая квартиру, осталась и без денег, и без жилья. Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали решение законным. После этого покупательница обратилась в высшую инстанцию.
Во вторник ВС отменил решения нижестоящих судов и оставил право собственности на спорную квартиру за Лурье. Долину, которая проживала в ней, пока шли разбирательства, обязали покинуть жилье. Если она не сделает этого добровольно, вопрос будут решать принудительно.
РоссияЛариса ДолинаДело о квартире ДолинойМосковский городской судМоскваОбщество
 
 
