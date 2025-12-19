В Петербурге арестовали учительницу по делу о совращении учеников

Следствием установлено, что Симеонидис два раза в апреле и один раз в июле этого года у себя дома "с целью удовлетворения своего сексуального влечения и половых потребностей, совершила в отношении двух потерпевших, 2013 года рождения, иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния последних".