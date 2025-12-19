https://ria.ru/20251219/delo-2063073704.html
В Петербурге арестовали учительницу по делу о совращении учеников
В Петербурге арестовали учительницу по делу о совращении учеников - РИА Новости, 19.12.2025
В Петербурге арестовали учительницу по делу о совращении учеников
Выборгский районный суд Санкт-Петербурга арестовал женщину по делу о сексуальном насилии над двумя 12-летними детьми
происшествия
санкт-петербург
афины
выборгский район
санкт-петербург
афины
выборгский район
В Петербурге арестовали учительницу по делу о совращении учеников
Суд в Петербурге арестовал учительницу по делу о совращении учеников
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 дек - РИА Новости. Выборгский районный суд Санкт-Петербурга арестовал женщину по делу о сексуальном насилии над двумя 12-летними детьми, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
"Выборгский районный суд Санкт-Петербурга
вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Афины
Симеонидис, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 5 статьи 132 (насильственные действия сексуального характера) УК РФ", - сообщает пресс-служба.
Следствием установлено, что Симеонидис два раза в апреле и один раз в июле этого года у себя дома "с целью удовлетворения своего сексуального влечения и половых потребностей, совершила в отношении двух потерпевших, 2013 года рождения, иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния последних".
По данным из открытых источников, полная тезка фигурантки является учителем английского языка в гимназии в Выборгском районе
Петербурга. По информации онлайн-издания "Фонтанка", Симеонидис работала учителем, а потерпевшие - ее несовершеннолетние ученики.