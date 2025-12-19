Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге арестовали учительницу по делу о совращении учеников - РИА Новости, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:07 19.12.2025
https://ria.ru/20251219/delo-2063073704.html
В Петербурге арестовали учительницу по делу о совращении учеников
В Петербурге арестовали учительницу по делу о совращении учеников - РИА Новости, 19.12.2025
В Петербурге арестовали учительницу по делу о совращении учеников
Выборгский районный суд Санкт-Петербурга арестовал женщину по делу о сексуальном насилии над двумя 12-летними детьми, сообщает объединенная пресс-служба судов... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T00:07:00+03:00
2025-12-19T00:07:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
афины
выборгский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg
https://ria.ru/20250630/ekaterinburg-2026226024.html
санкт-петербург
афины
выборгский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_31fb4b0017868cb000a01186ab6a0c22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, афины, выборгский район
Происшествия, Санкт-Петербург, Афины, Выборгский район
В Петербурге арестовали учительницу по делу о совращении учеников

Суд в Петербурге арестовал учительницу по делу о совращении учеников

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Молоточек судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 дек - РИА Новости. Выборгский районный суд Санкт-Петербурга арестовал женщину по делу о сексуальном насилии над двумя 12-летними детьми, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
"Выборгский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Афины Симеонидис, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 5 статьи 132 (насильственные действия сексуального характера) УК РФ", - сообщает пресс-служба.
Следствием установлено, что Симеонидис два раза в апреле и один раз в июле этого года у себя дома "с целью удовлетворения своего сексуального влечения и половых потребностей, совершила в отношении двух потерпевших, 2013 года рождения, иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния последних".
По данным из открытых источников, полная тезка фигурантки является учителем английского языка в гимназии в Выборгском районе Петербурга. По информации онлайн-издания "Фонтанка", Симеонидис работала учителем, а потерпевшие - ее несовершеннолетние ученики.
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
В Екатеринбурге вожатого отправили в колонию за совращение детей
30 июня, 10:28
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургАфиныВыборгский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала