В Петербурге ликвидировали пожар в Апраксином дворе

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 дек - РИА Новости . Пожар из-за мусора, который загорелся на территории Апраксина двора в Санкт-Петербурге, ликвидирован, сообщило городское ГУМЧС.

"Девятнадцатого декабря в 16.58 поступило сообщение о пожаре по адресу: Центральный район, Садовая улица, у дома 28-30. Происходило горение мусора на открытой территории на площади 50 кв. метров. В 18.00 пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.