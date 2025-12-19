https://ria.ru/20251219/chp-2063432122.html
В Петербурге ликвидировали пожар в Апраксином дворе
В Петербурге ликвидировали пожар в Апраксином дворе - РИА Новости, 19.12.2025
В Петербурге ликвидировали пожар в Апраксином дворе
Пожар из-за мусора, который загорелся на территории Апраксина двора в Санкт-Петербурге, ликвидирован, сообщило городское ГУМЧС. РИА Новости, 19.12.2025
санкт-петербург
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 дек - РИА Новости. Пожар из-за мусора, который загорелся на территории Апраксина двора в Санкт-Петербурге, ликвидирован, сообщило городское ГУМЧС.
"Девятнадцатого декабря в 16.58 поступило сообщение о пожаре по адресу: Центральный район, Садовая улица, у дома 28-30. Происходило горение мусора на открытой территории на площади 50 кв. метров. В 18.00 пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.
Сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС
: 2 единицы техники и 10 человек личного состава.
Сообщилось, что на Апраксином дворе загорелось пухто (пункт утилизации хозяйственных и твёрдых отходов) с мусором.
Апраксин двор - торговая зона в историческом центре Петербурга
, недалеко от Невского проспекта. В обиходе его называют "Апрашка". Он был особенно популярен в 1990-х годах, с тех пор стиль торговли здесь не претерпел заметных изменений.