Большинство россиян одобряют работу Путина, показал опрос

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Большинство россиян (77,9%) одобряют работу президента России Владимира Путина, 81,4% респондентов доверяют главе государства, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ, опубликованных на его сайте.
Такер Карлсон сделал заявление о Путине
Вчера, 09:30
Работу правительства России одобряют 48,3% опрошенных, не одобряют - 19,3%. При этом о доверии главе кабмина РФ Михаилу Мишустину заявили 60,2% россиян, 18,6% ответили, что не доверяют ему.
На вопрос, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Госдуму РФ состоялись в ближайшее воскресенье, 36% участников опроса назвали "Единую Россию", 10,2% - ЛДПР, 9,1% - КПРФ, 8,2% - партию "Новые люди", 5,4% - партию "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Кроме того, 8,3% граждан РФ указали непарламентские партии.
Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен с 8 по 14 декабря среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по случайной выборке мобильных номеров. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.