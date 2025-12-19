Politico назвало победителей и проигравших саммита ЕС по активам России

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Издание Politico, анализируя провальную попытку Еврокомиссии добиться согласия стран ЕС на использование активов РФ для финансирования Киева в ходе саммита, назвало "победителями" мероприятия премьеров Бельгии и Италии Барта де Вевера и Джорджу Мелони, а "проигравшими" - канцлера ФРГ Фридриха Мерца и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.
"Бельгийский премьер-министр дал мастер-класс по стойкому сопротивлению использованию российских активов", - пишет издание.
Издание также считает, что Мелони идеально подобрала время, чтобы заявить о своей позиции касательно кредита Киеву. Среди других "победителей" саммита - глава Евросовета Антониу Кошта и Россия.
"Сложно вспомнить более неудачный саммит ЕС для немецкого канцлера", - так издание отзывается об одном из "проигравших", канцлере Фридрихе Мерце.
Мерц, как считает газета, всего за несколько часов потерпел сразу два крупных поражения - речь идет об отсрочке сделки с Меркосур и срыв плана по использованию активов РФ. Еще одним проигравшим по итогам саммита стала Урсула фон дер Ляйен, которая также выступала за использование активов.
Евросоюз ранее решил, что предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счёт активов РФ, заморозку которых в Москве называли воровством. Как заявлял премьер Бельгии Барт де Вевер, все страны ЕС по итогам саммита и дискуссий осознали, что конфискация активов РФ принесла бы такие финансовые и юридические риски, которыми трудно управлять. При этом раньше в Кремле предупреждали, что конфискация российских активов, если произойдет, без ответа не останется, такие шаги будут иметь очень серьезные последствия.
Еврокомиссия пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна была бы вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
Неделю назад ЕС принял решение о бессрочной заморозке российских госактивов в странах сообщества. Условием их разморозки названо прекращение конфликта на Украине и компенсация ущерба. В четверг на саммите в Брюсселе лидеры ЕС не смогли утвердить решение об использовании активов России для кредита Киеву на ближайшие два года. Выступавшая против такого решения Бельгия смогла перетянуть на свою сторону еще ряд государств Евросоюза, и решение было заблокировано.
В пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита Евросовета заявила, что лидеры страны Евросоюза отложили подписание соглашения о свободной торговле со странами Меркосур как минимум до января.
Меркосур - общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай, Бразилию и Боливию. Как полноправное объединение Меркосур был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.