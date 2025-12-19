Рейтинг@Mail.ru
Politico назвало победителей и проигравших саммита ЕС по активам России - РИА Новости, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:50 19.12.2025
https://ria.ru/20251219/aktivy-2063349195.html
Politico назвало победителей и проигравших саммита ЕС по активам России
Politico назвало победителей и проигравших саммита ЕС по активам России - РИА Новости, 19.12.2025
Politico назвало победителей и проигравших саммита ЕС по активам России
Издание Politico, анализируя провальную попытку Еврокомиссии добиться согласия стран ЕС на использование активов РФ для финансирования Киева в ходе саммита,... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T16:50:00+03:00
2025-12-19T16:50:00+03:00
в мире
россия
киев
бельгия
урсула фон дер ляйен
джорджа мелони
фридрих мерц
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062929869_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1f651cac185fa4c74ea0eb7a4652b61f.jpg
https://ria.ru/20251219/es-2063244116.html
https://ria.ru/20251219/proval-2063162339.html
https://ria.ru/20251219/putin-2063205801.html
https://ria.ru/20251219/vever-2063121817.html
россия
киев
бельгия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062929869_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_10e78b192ba1b77be49b947f32e2b586.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, киев, бельгия, урсула фон дер ляйен, джорджа мелони, фридрих мерц, еврокомиссия, евросоюз, politico, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Киев, Бельгия, Урсула фон дер Ляйен, Джорджа Мелони, Фридрих Мерц, Еврокомиссия, Евросоюз, Politico, Санкции в отношении России
Politico назвало победителей и проигравших саммита ЕС по активам России

Politico: де Вевер и Мелони победили Мерца и фон дер Ляйен на саммите ЕС

© Getty Images / picture alliance/Michael KappelerБарт де Вевер на саммите ЕС в Брюсселе
Барт де Вевер на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© Getty Images / picture alliance/Michael Kappeler
Барт де Вевер на саммите ЕС в Брюсселе
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Издание Politico, анализируя провальную попытку Еврокомиссии добиться согласия стран ЕС на использование активов РФ для финансирования Киева в ходе саммита, назвало "победителями" мероприятия премьеров Бельгии и Италии Барта де Вевера и Джорджу Мелони, а "проигравшими" - канцлера ФРГ Фридриха Мерца и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.
"Бельгийский премьер-министр дал мастер-класс по стойкому сопротивлению использованию российских активов", - пишет издание.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Мелони стала "убийцей" проекта по российским активам, пишет FT
Вчера, 14:02
По мнению Politico, именно тактика де Вевера привела к тому, что "план Б" - предоставление кредита Киеву без конфискации активов РФ - стал единственным возможным.
"Настоящий кукловод саммита - премьер-министр Италии, диктующая темпы заключения сделки между ЕС и Меркосур", - говорится в материале.
Издание также считает, что Мелони идеально подобрала время, чтобы заявить о своей позиции касательно кредита Киеву. Среди других "победителей" саммита - глава Евросовета Антониу Кошта и Россия.
"Сложно вспомнить более неудачный саммит ЕС для немецкого канцлера", - так издание отзывается об одном из "проигравших", канцлере Фридрихе Мерце.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Провал плана ЕС по российским активам стал ошибкой Мерца, пишет NYT
Вчера, 11:56
Мерц, как считает газета, всего за несколько часов потерпел сразу два крупных поражения - речь идет об отсрочке сделки с Меркосур и срыв плана по использованию активов РФ. Еще одним проигравшим по итогам саммита стала Урсула фон дер Ляйен, которая также выступала за использование активов.
Евросоюз ранее решил, что предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счёт активов РФ, заморозку которых в Москве называли воровством. Как заявлял премьер Бельгии Барт де Вевер, все страны ЕС по итогам саммита и дискуссий осознали, что конфискация активов РФ принесла бы такие финансовые и юридические риски, которыми трудно управлять. При этом раньше в Кремле предупреждали, что конфискация российских активов, если произойдет, без ответа не останется, такие шаги будут иметь очень серьезные последствия.
Еврокомиссия пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна была бы вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Путин прокомментировал ситуацию с замороженными активами
Вчера, 13:05
Неделю назад ЕС принял решение о бессрочной заморозке российских госактивов в странах сообщества. Условием их разморозки названо прекращение конфликта на Украине и компенсация ущерба. В четверг на саммите в Брюсселе лидеры ЕС не смогли утвердить решение об использовании активов России для кредита Киеву на ближайшие два года. Выступавшая против такого решения Бельгия смогла перетянуть на свою сторону еще ряд государств Евросоюза, и решение было заблокировано.
В пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита Евросовета заявила, что лидеры страны Евросоюза отложили подписание соглашения о свободной торговле со странами Меркосур как минимум до января.
Меркосур - общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай, Бразилию и Боливию. Как полноправное объединение Меркосур был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
СМИ пишут о новой драматической главе в истории ЕС после решения по активам
Вчера, 10:07
 
В миреРоссияКиевБельгияУрсула фон дер ЛяйенДжорджа МелониФридрих МерцЕврокомиссияЕвросоюзPoliticoСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала