Эксперт предупредил о последствиях изъятия активов у России

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Изъятие суверенных активов у России по политическим мотивам подрывает базовую логику мировой финансовой системы, долгосрочные последствия такого шага выходят далеко за рамки конфликта вокруг России - это ускорение диверсификации резервов, рост роли альтернативных валют, золота и двусторонних расчетных механизмов, заявил РИА Новости директор Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) РАН Альберт Бахтизин.
"Изъятие суверенных активов по политическим мотивам подрывает базовую логику мировой финансовой системы. Если такие активы могут перераспределяться по внеэкономическим решениям, они перестают восприниматься как безусловно безопасные. Для многих стран это уже прямой сигнал о рисках хранения резервов в европейских юрисдикциях",- сказал Бахтизин.
По его словам, в этом контексте показательно недавнее исследование МВФ. "В нем говорится о реконфигурации мировой торговли вокруг двух формирующихся блоков, ориентированных на США и Китай. Фонд фактически фиксирует, что речь идет не о временном отклонении от глобализации, а о закреплении макрорегиональной структуры мировой экономики",- заметил собеседник агентства.
"Поэтому долгосрочные последствия выходят далеко за рамки конфликта вокруг России. Это ускорение диверсификации резервов, рост роли альтернативных валют, золота и двусторонних расчетных механизмов, а также последовательная фрагментация глобальной финансовой архитектуры, которая неминуемо будет следовать за уже начавшейся торговой фрагментацией",- заключил директор ЦЭМИ РАН.
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
Конфискация российских активов, если произойдет, без ответа не останется, такие шаги будут иметь очень серьезные последствия, заявляли ранее в Кремле.
В пятницу ночью в Брюсселе завершился саммит, по итогам которого в ЕС временно отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета. Сообщалось, что Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита ЕС на 90 миллиардов евро Киеву.