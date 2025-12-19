Эксперт предупредил о последствиях изъятия активов у России

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Изъятие суверенных активов у России по политическим мотивам подрывает базовую логику мировой финансовой системы, долгосрочные последствия такого шага выходят далеко за рамки конфликта вокруг России - это ускорение диверсификации резервов, рост роли альтернативных валют, золота и двусторонних расчетных механизмов, заявил РИА Новости директор Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) РАН Альберт Бахтизин.

Конфискация российских активов, если произойдет, без ответа не останется, такие шаги будут иметь очень серьезные последствия, заявляли ранее в Кремле.