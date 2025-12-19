Рейтинг@Mail.ru
СМИ назвали решение ЕС по активам России ударом по Мерцу и фон дер Ляйен
08:37 19.12.2025 (обновлено: 10:59 19.12.2025)
СМИ назвали решение ЕС по активам России ударом по Мерцу и фон дер Ляйен
СМИ назвали решение ЕС по активам России ударом по Мерцу и фон дер Ляйен
Решение Евросоюза выдать Киеву кредит из средств европейских налогоплательщиков, а не замороженные российские активы стало политическим ударом для канцлера... РИА Новости, 19.12.2025
СМИ назвали решение ЕС по активам России ударом по Мерцу и фон дер Ляйен

FT: решение ЕС не использовать активы РФ ударило по Мерцу и фон дер Ляйен

© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Решение Евросоюза выдать Киеву кредит из средств европейских налогоплательщиков, а не замороженные российские активы стало политическим ударом для канцлера Германии и главы Еврокомиссии, пишет газета Financial Times.
"Соглашение о заимствовании под средства налогоплательщиков ЕС, а не российских денег, является политическим ударом для <…> Мерца и <…> Урсулы фон дер Ляйен", — говорится в статье.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
План ЕС по российским активам потерпел крах, пишет Politico
Вчера, 09:09
Накануне глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз предоставит Украине кредит на 90 миллиардов евро, который будет обеспечен за счет бюджета ЕС и позволит киевским властям покрыть неотложные финансовые потребности. Предполагается, что Украина вернет долг, только если "Москва выплатит репарации".
По словам премьер-министра Бельгии Барт де Вевер, все страны ЕС осознали, что конфискация российских активов несет финансовые и юридические риски, которыми трудно управлять.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Урсула проиграла битву за деньги России "великолепной семерке"
18 декабря, 08:00

Ситуация с активами

После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear. Москва приняла ответные меры: активы иностранных инвесторов из недружественных государств и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
Еврокомиссия добивалась согласия стран Евросоюза на использование российских активов. Речь шла о сумме от 185 до 210 миллиардов евро в виде так называемого репарационного кредита, который Украина условно должна была бы вернуть после окончания конфликта, если Россия "выплатит ей материальный ущерб".
Как отмечали в Москве, эти идеи оторваны от реальности, а Брюссель давно занимается воровством российских авуаров. Если же Европа все же пойдет на их конфискацию, то этот шаг не останется без ответа и будет иметь очень серьезные последствия, предупреждали в Кремле.
Барт де Вевер - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
В Бельгии назвали идею по активам России похожей на историю с "Титаником"
Вчера, 07:15
 
В миреРоссияУкраинаМоскваУрсула фон дер ЛяйенФридрих МерцАнтониу КоштаЕвросоюзЕврокомиссияЕвросоветСанкции в отношении России
 
 
