МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Решение Евросоюза выдать Киеву кредит из средств европейских налогоплательщиков, а не замороженные российские активы стало политическим ударом для канцлера Германии и главы Еврокомиссии, пишет газета Financial Times.
"Соглашение о заимствовании под средства налогоплательщиков ЕС, а не российских денег, является политическим ударом для <…> Мерца и <…> Урсулы фон дер Ляйен", — говорится в статье.
Накануне глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз предоставит Украине кредит на 90 миллиардов евро, который будет обеспечен за счет бюджета ЕС и позволит киевским властям покрыть неотложные финансовые потребности. Предполагается, что Украина вернет долг, только если "Москва выплатит репарации".
По словам премьер-министра Бельгии Барт де Вевер, все страны ЕС осознали, что конфискация российских активов несет финансовые и юридические риски, которыми трудно управлять.
Урсула проиграла битву за деньги России "великолепной семерке"
18 декабря, 08:00
Ситуация с активами
После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear. Москва приняла ответные меры: активы иностранных инвесторов из недружественных государств и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
Еврокомиссия добивалась согласия стран Евросоюза на использование российских активов. Речь шла о сумме от 185 до 210 миллиардов евро в виде так называемого репарационного кредита, который Украина условно должна была бы вернуть после окончания конфликта, если Россия "выплатит ей материальный ущерб".
Как отмечали в Москве, эти идеи оторваны от реальности, а Брюссель давно занимается воровством российских авуаров. Если же Европа все же пойдет на их конфискацию, то этот шаг не останется без ответа и будет иметь очень серьезные последствия, предупреждали в Кремле.