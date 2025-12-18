Рейтинг@Mail.ru
Москва не считает, что ситуация с С-400 повлияет на отношения с Анкарой - РИА Новости, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:46 18.12.2025
https://ria.ru/20251218/zrk-2062909493.html
Москва не считает, что ситуация с С-400 повлияет на отношения с Анкарой
Москва не считает, что ситуация с С-400 повлияет на отношения с Анкарой - РИА Новости, 18.12.2025
Москва не считает, что ситуация с С-400 повлияет на отношения с Анкарой
Москва не считает, что тема возможного возвращения Турцией ЗРК С-400 может повлиять на отношения России с республикой, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T13:46:00+03:00
2025-12-18T13:46:00+03:00
россия
турция
москва
дмитрий песков
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
с-400 «триумф»
https://cdnn21.img.ria.ru/images/33513/83/335138307_0:148:2000:1273_1920x0_80_0_0_374aafff6a2c7f3a920024c315c406ff.jpg
https://ria.ru/20251218/kreml-2062907613.html
россия
турция
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/33513/83/335138307_196:0:2000:1353_1920x0_80_0_0_a6fdcc5671588b628eb0d5a37bc421c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, турция, москва, дмитрий песков, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, с-400 «триумф»
Россия, Турция, Москва, Дмитрий Песков, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, С-400 «Триумф»
Москва не считает, что ситуация с С-400 повлияет на отношения с Анкарой

Песков: Россия не считает, что возвращение Турцией С-400 повлияет на отношения

© РИА Новости / Валерий МельниковЗенитно-ракетная система С-400 "Триумф"
Зенитно-ракетная система С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
Зенитно-ракетная система С-400 "Триумф". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Москва не считает, что тема возможного возвращения Турцией ЗРК С-400 может повлиять на отношения России с республикой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее издание Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает за возвращение России приобретенных у нее ранее систем зенитно-ракетных комплексов С-400. По данным источников, турецкий лидер поднимал этот вопрос во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Туркмении на прошлой неделе, и это требование Вашингтона.
"Нет, не считаем", - ответил Песков на вопрос журналистов, считают ли в Кремле это ударом по российским и турецким отношениям.
ЗРК С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Песков ответил на вопрос о возможном возвращении Турцией ЗРК С-400
13:37
 
РоссияТурцияМоскваДмитрий ПесковРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир ПутинС-400 «Триумф»
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала