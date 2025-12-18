https://ria.ru/20251218/zrk-2062909493.html
Москва не считает, что ситуация с С-400 повлияет на отношения с Анкарой
Москва не считает, что тема возможного возвращения Турцией ЗРК С-400 может повлиять на отношения России с республикой, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 18.12.2025
Москва не считает, что ситуация с С-400 повлияет на отношения с Анкарой
Песков: Россия не считает, что возвращение Турцией С-400 повлияет на отношения