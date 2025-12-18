Рейтинг@Mail.ru
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,5
17:33 18.12.2025
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,5
Сейсмологи зафиксировали подводное землетрясение с магнитудой 6,5 в Тихом океане у восточного побережья Камчатки, в Петропавловске-Камчатском магнитуда толчков... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T17:33:00+03:00
2025-12-18T17:33:00+03:00
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,5

Землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировали у берегов Камчатки

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Сейсмологи зафиксировали подводное землетрясение с магнитудой 6,5 в Тихом океане у восточного побережья Камчатки, в Петропавловске-Камчатском магнитуда толчков составила 5, сообщили в Камчатском филиале Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы РАН.
Землетрясение началось в 00.37 пятницы по местному времени, 15.37 четверга мск, уточнили ученые.
"Координаты: 52.7554 северной широты, 160.0614 восточной долготы. Магнитуда 6,5. Интенсивность в Петропавловске-Камчатском (предварительная оценка): 5", - поделились ученые данными мониторинга в своем Telegram-канале.
Эпицентр землетрясения располагался в 103 километрах от Петропавловска-Камчатского, глубина подземного толчка составила около 42 километров, добавили в службе.
Остров Шикотан Сахалинской области - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Вблизи Курил произошло землетрясение магнитудой 5,3
17 декабря, 05:52
 
