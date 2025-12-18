Рейтинг@Mail.ru
ЕС примет решение по российским активам до конца года, заявил Зеленский
17:33 18.12.2025 (обновлено: 17:50 18.12.2025)
ЕС примет решение по российским активам до конца года, заявил Зеленский
ЕС примет решение по российским активам до конца года, заявил Зеленский - РИА Новости, 18.12.2025
ЕС примет решение по российским активам до конца года, заявил Зеленский
Владимир Зеленский утверждает, что Евросоюз примет решение по замороженным российским активам до конца года. РИА Новости, 18.12.2025
в мире
россия
украина
брюссель
владимир зеленский
виктор орбан
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
россия
украина
брюссель
в мире, россия, украина, брюссель, владимир зеленский, виктор орбан, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, euroclear
В мире, Россия, Украина, Брюссель, Владимир Зеленский, Виктор Орбан, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз, Euroclear
ЕС примет решение по российским активам до конца года, заявил Зеленский

Зеленский: ЕС примет решение по замороженным активам России до конца 2025 года

© Getty Images / picture alliance/Michael KappelerВладимир Зеленский во время саммита ЕС в Брюсселе
Владимир Зеленский во время саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© Getty Images / picture alliance/Michael Kappeler
Владимир Зеленский во время саммита ЕС в Брюсселе
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что Евросоюз примет решение по замороженным российским активам до конца года.
"Проинформированы наши партнеры, что решение может быть принято до конца года", - заявил Зеленский в ходе пресс-конференции в Брюсселе, отвечая на вопрос том, когда ему нужно получить решение от лидеров стран ЕС насчет замороженных в Европе активов РФ.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Захарова обвинила Зеленского в чудовищной пиар-акции
Вчера, 15:48
В среду венгерский премьер-министр Виктор Орбан сообщил, что Еврокомиссия сняла вопрос о конфискации активов России с повестки дня саммита Евросовета 18-19 декабря. По его информации, вместо этого есть предложение о совместном кредите стран Евросоюза в пользу Украины, но Венгрия выступает строго против. Позднее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что вариант с конфискацией активов всё же будет обсуждаться.
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
Конфискация российских активов, если произойдет, без ответа не останется, такие шаги будут иметь очень серьезные последствия, заявляли ранее в Кремле.
Бельгия, Италия, Мальта, Словакия, Венгрия, Болгария, Euroclear и Европейский центральный банк (ЕЦБ) выступили против предложения Еврокомиссии выделить Украине кредит под российские суверенные активы, а Франция также выступила против использования российских активов, хранящихся в коммерческих банках. Но предложение все равно отправилось на техническое согласование постпредам стран ЕС, оно будет вынесено на голосование на европейском саммите 18-19 декабря. В свою очередь глава Euroclear Валери Урбен в интервью бельгийским СМИ заявила, что активы ЦБ РФ - это деньги российского народа, и пригрозила пойти в суд, если ЕК сможет продавить свое решение.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Зеленский делает все, чтобы на Украине не было мира, заявил Медведчук
Вчера, 12:09
 
В миреРоссияУкраинаБрюссельВладимир ЗеленскийВиктор ОрбанУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоюзEuroclear
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
