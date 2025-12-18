ЕС примет решение по российским активам до конца года, заявил Зеленский

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что Евросоюз примет решение по замороженным российским активам до конца года.

Конфискация российских активов, если произойдет, без ответа не останется, такие шаги будут иметь очень серьезные последствия, заявляли ранее в Кремле.