Зеленский рассказал о контактах с США по Донбассу - РИА Новости, 18.12.2025
17:22 18.12.2025
Зеленский рассказал о контактах с США по Донбассу
Зеленский рассказал о контактах с США по Донбассу
Владимир Зеленский заявил, что вопросы территорий Донбасса и Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в ходе контактов с США по поводу мирного урегулирования... РИА Новости, 18.12.2025
в мире
россия
сша
донбасс
юрий ушаков
владимир зеленский
владимир путин
мирный план сша по украине
в мире, россия, сша, донбасс, юрий ушаков, владимир зеленский, владимир путин, мирный план сша по украине
В мире, Россия, США, Донбасс, Юрий Ушаков, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Мирный план США по Украине
Зеленский рассказал о контактах с США по Донбассу

Зеленский: вопросы Донбасса и ЗАЭС пока не решены

© Getty Images / picture alliance/Michael KappelerВладимир Зеленский во время саммита ЕС в Брюсселе
Владимир Зеленский во время саммита ЕС в Брюсселе
МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что вопросы территорий Донбасса и Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в ходе контактов с США по поводу мирного урегулирования пока решить не удалось.
"Касаемо чувствительных вопросов, о которых мы говорили с США. Донбасс – вопрос, который не решен, у нас разные взгляды. Атомная станция (ЗАЭС – ред.)…вопрос не решен. Вопрос денег", - сказал Зеленский на пресс-конференции, которую транслировал YouTube-канал его офиса.
На Украине закончились некоторые виды ракет, заявил Зеленский
На Украине закончились некоторые виды ракет, заявил Зеленский
Вчера, 17:15
Помощник президента России Юрий Ушаков ранее назвал вывод украинских войск из Донбасса важной составной частью всего плана мирного урегулирования.
О разработке плана по украинскому урегулированию ранее заявила администрация США. В Кремле в свою очередь сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, зятя американского лидера Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента РФ Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Песков прокомментировал идею Зеленского провести референдум по Донбассу
Песков прокомментировал идею Зеленского провести референдум по Донбассу
12 декабря, 18:25
 
