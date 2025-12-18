Владимир Зеленский во время саммита ЕС в Брюсселе

© Getty Images / picture alliance/Michael Kappeler Владимир Зеленский во время саммита ЕС в Брюсселе

Зеленский рассказал о контактах с США по Донбассу

МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что вопросы территорий Донбасса и Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в ходе контактов с США по поводу мирного урегулирования пока решить не удалось.

"Касаемо чувствительных вопросов, о которых мы говорили с США Донбасс – вопрос, который не решен, у нас разные взгляды. Атомная станция (ЗАЭС – ред.)…вопрос не решен. Вопрос денег", - сказал Зеленский на пресс-конференции, которую транслировал YouTube-канал его офиса.

Помощник президента России Юрий Ушаков ранее назвал вывод украинских войск из Донбасса важной составной частью всего плана мирного урегулирования.

О разработке плана по украинскому урегулированию ранее заявила администрация США. В Кремле в свою очередь сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.

Помощник президента РФ Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.