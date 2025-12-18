https://ria.ru/20251218/zelenskiy-2062897638.html
Зеленский сделал заявление о Донбассе
Зеленский сделал заявление о Донбассе - РИА Новости, 18.12.2025
США ищут компромисс по выводу украинских военных из Донбасса, приводит слова Владимира Зеленского издание Страна.ua. РИА Новости, 18.12.2025
Зеленский: США ищут компромисс по вопросу выхода ВСУ из Донбасса