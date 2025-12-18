Рейтинг@Mail.ru
Зеленский сделал заявление о Донбассе - РИА Новости, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:02 18.12.2025
https://ria.ru/20251218/zelenskiy-2062897638.html
Зеленский сделал заявление о Донбассе
Зеленский сделал заявление о Донбассе - РИА Новости, 18.12.2025
Зеленский сделал заявление о Донбассе
США ищут компромисс по выводу украинских военных из Донбасса, приводит слова Владимира Зеленского издание Страна.ua. РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T13:02:00+03:00
2025-12-18T13:02:00+03:00
в мире
донбасс
сша
украина
юрий ушаков
владимир зеленский
politico
страна.ua
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062438988_0:148:3071:1875_1920x0_80_0_0_69574c880fa9ebf449d85d71767e0f47.jpg
https://ria.ru/20251218/zelenskiy-2062867760.html
https://ria.ru/20251218/svr-2062859548.html
донбасс
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062438988_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_0244e2982e26a75ac0f6dbbecb6727ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донбасс, сша, украина, юрий ушаков, владимир зеленский, politico, страна.ua, мирный план сша по украине
В мире, Донбасс, США, Украина, Юрий Ушаков, Владимир Зеленский, Politico, Страна.ua, Мирный план США по Украине
Зеленский сделал заявление о Донбассе

Зеленский: США ищут компромисс по вопросу выхода ВСУ из Донбасса

© AP Photo / Peter DejongВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© AP Photo / Peter Dejong
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. США ищут компромисс по выводу украинских военных из Донбасса, приводит слова Владимира Зеленского издание Страна.ua.
"Россия хочет, чтобы мы выходили из Донбасса. Наша позиция, что мы не готовы. И США ищут компромисс", — утверждает он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
"Прямо в глаза". СМИ раскрыли, что случится с Зеленским в Брюсселе
11:43
Газета Politico со ссылкой на французского чиновника сообщала, что Украина отказалась от предложения создать в Донбассе демилитаризованную свободную экономическую зону.
На прошлой неделе помощник президента России Юрий Ушаков назвал вывод украинских войск из региона важной составной частью всего плана мирного урегулирования.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Запад не исключает расправы над Зеленским из-за дела Миндича, заявила СВР
11:18
 
В миреДонбассСШАУкраинаЮрий УшаковВладимир ЗеленскийPoliticoСтрана.uaМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала