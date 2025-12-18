Рейтинг@Mail.ru
Украинская делегация направляется на переговоры в США, заявил Зеленский - РИА Новости, 18.12.2025
12:24 18.12.2025
Украинская делегация направляется на переговоры в США, заявил Зеленский
Украинская делегация направляется на переговоры в США, заявил Зеленский - РИА Новости, 18.12.2025
Украинская делегация направляется на переговоры в США, заявил Зеленский
Владимир Зеленский утверждает, что украинская делегация уже на пути в США для проведения очередного раунда переговоров с американской стороной по урегулированию РИА Новости, 18.12.2025
Украинская делегация направляется на переговоры в США, заявил Зеленский

Зеленский: делегация Украины направляется в США на переговоры

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что украинская делегация уже на пути в США для проведения очередного раунда переговоров с американской стороной по урегулированию конфликта на Украине, во встрече могут принять участие представители Европы.
Ранее в четверг портал Axios со ссылкой на чиновника Белого дома и источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что прибытие делегации от Украины во главе с руководителем украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустемом Умеровым в Майами для переговоров со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером ожидается на этой неделе.
"Что касается обсуждения этого плана (по урегулированию – ред.), 20 пунктов, гарантий безопасности, соглашения о восстановлении, всех документов, всех возможных шагов, команды сейчас будут встречаться. Пятница – суббота, наша команда будет в США, она уже на пути в США", - приводит комментарий Зеленского журналистам украинское издание Новости.LIVE.
Он не исключил, что на встрече могут присутствовать и европейцы.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
