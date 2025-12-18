Wildberries временно заблокировала спорные карточки товаров Aurus

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Wildberries получила обращения от "Аурус Кашемир" и "Аурус Коллекция" из-за продажи товаров под брендом Aurus; превентивно маркетплейс временно заблокировал карточки спорных товаров до момента, пока продавец не подтвердит законность реализации, сообщили РИА Новости в пресс-службе РВБ.
"В адрес Wildberries поступили обращения от компаний "Аурус Кашемир" и "Аурус Коллекция", связанные с продажей на маркетплейсе товаров с изображением товарного знака Aurus в категориях одежды и аксессуаров. ... При этом еще до рассмотрения претензий по существу маркетплейс принял превентивные меры: спорные карточки товаров были временно заблокированы до предоставления продавцами документов, подтверждающих законность реализации продукции", - сказали в РВБ.
Также маркетплейс организовал мониторинг карточек с использованием обозначения Aurus для оперативного выявления и блокировки потенциальных нарушений.
В пресс-службе обратили внимание на то, что, согласно данным Роспатента, компании "Аурус Кашемир" и "Аурус Коллекция" используют товарный знак на основании простой (неисключительной) сублицензии, которая не наделяет их правом представлять интересы правообладателя или самостоятельно защищать права на бренд.
"Стоит учесть, что Wildberries выступает онлайн-витриной, соединяя напрямую продавца с покупателем. Маркетплейс исходит из принципа добросовестности продавцов, и, принимая оферту, они подтверждают, что их товары соответствуют всем нормам законодательства и правилам площадки. Платформа всегда оперативно реагирует на обращения и проводит дополнительную проверку по товарам - предметам обращения, а в случае обнаружения нарушений - принимает незамедлительные меры", - сказали в РВБ.
Ранее в декабре РИА Новости обратило внимание, что на Wildberries появилась подделка одежды под брендом Aurus. Производитель подтвердил агентству, что представленная на онлайн-площадках одежда является фальшивой и к российскому бренду Aurus не относится. В пресс-службе Wildberries & Russ РИА Новости прокомментировали тогда, что компания Aurus не просила Wildberries блокировать магазин одежды, который продает товары якобы под ее брендом.
Позже национальный бренд одежды Aurus Cashmere направил досудебную претензию Wildberries на 1,2 миллиарда рублей из-за продажи на маркетплейсей одежды с товарным знаком Aurus - документ есть в распоряжении РИА Новости.