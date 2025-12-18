Wildberries временно заблокировала спорные карточки товаров Aurus

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Wildberries получила обращения от "Аурус Кашемир" и "Аурус Коллекция" из-за продажи товаров под брендом Aurus; превентивно маркетплейс временно заблокировал карточки спорных товаров до момента, пока продавец не подтвердит законность реализации, сообщили РИА Новости в пресс-службе РВБ.

"В адрес Wildberries поступили обращения от компаний "Аурус Кашемир" и "Аурус Коллекция", связанные с продажей на маркетплейсе товаров с изображением товарного знака Aurus в категориях одежды и аксессуаров. ... При этом еще до рассмотрения претензий по существу маркетплейс принял превентивные меры: спорные карточки товаров были временно заблокированы до предоставления продавцами документов, подтверждающих законность реализации продукции", - сказали в РВБ.

Также маркетплейс организовал мониторинг карточек с использованием обозначения Aurus для оперативного выявления и блокировки потенциальных нарушений.

В пресс-службе обратили внимание на то, что, согласно данным Роспатента, компании "Аурус Кашемир" и "Аурус Коллекция" используют товарный знак на основании простой (неисключительной) сублицензии, которая не наделяет их правом представлять интересы правообладателя или самостоятельно защищать права на бренд.

"Стоит учесть, что Wildberries выступает онлайн-витриной, соединяя напрямую продавца с покупателем. Маркетплейс исходит из принципа добросовестности продавцов, и, принимая оферту, они подтверждают, что их товары соответствуют всем нормам законодательства и правилам площадки. Платформа всегда оперативно реагирует на обращения и проводит дополнительную проверку по товарам - предметам обращения, а в случае обнаружения нарушений - принимает незамедлительные меры", - сказали в РВБ.

Ранее в декабре РИА Новости обратило внимание, что на Wildberries появилась подделка одежды под брендом Aurus. Производитель подтвердил агентству, что представленная на онлайн-площадках одежда является фальшивой и к российскому бренду Aurus не относится. В пресс-службе Wildberries & Russ РИА Новости прокомментировали тогда, что компания Aurus не просила Wildberries блокировать магазин одежды, который продает товары якобы под ее брендом.