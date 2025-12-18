https://ria.ru/20251218/vzryv-2062789516.html
В Кривом Роге прогремел взрыв
В Кривом Роге прогремел взрыв
Взрыв прогремел в Кривом Роге в Днепропетровской области Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 18.12.2025
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
кривой рог
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
днепропетровская область
кривой рог
россия
В Кривом Роге прогремел взрыв
В Кривом Роге на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв