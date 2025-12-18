https://ria.ru/20251218/vsu-2062898972.html
ВСУ потеряли более 545 военных в зоне группировки "Центр"
ВСУ потеряли более 545 военных в зоне группировки "Центр" - РИА Новости, 18.12.2025
ВСУ потеряли более 545 военных в зоне группировки "Центр"
Российские подразделения группировки "Центр" уничтожили за сутки более 545 военнослужащих ВСУ, пять боевых бронированных машин, десять автомобилей и два... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T13:06:00+03:00
2025-12-18T13:06:00+03:00
2025-12-18T13:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
сергеевка
днепропетровская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060751218_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_faef3237f3fb135b38113375db9c7637.jpg
https://ria.ru/20251217/zelenskiy-2062579920.html
сергеевка
днепропетровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060751218_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_9dc336870776a9445ee1d4bbcb104ea6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, сергеевка, днепропетровская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сергеевка, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли более 545 военных в зоне группировки "Центр"
ВСУ потеряли более 545 военных в зоне группировки "Центр" за сутки