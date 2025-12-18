Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли более 545 военных в зоне группировки "Центр" - РИА Новости, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:06 18.12.2025 (обновлено: 13:16 18.12.2025)
https://ria.ru/20251218/vsu-2062898972.html
ВСУ потеряли более 545 военных в зоне группировки "Центр"
ВСУ потеряли более 545 военных в зоне группировки "Центр" - РИА Новости, 18.12.2025
ВСУ потеряли более 545 военных в зоне группировки "Центр"
Российские подразделения группировки "Центр" уничтожили за сутки более 545 военнослужащих ВСУ, пять боевых бронированных машин, десять автомобилей и два... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T13:06:00+03:00
2025-12-18T13:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
сергеевка
днепропетровская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060751218_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_faef3237f3fb135b38113375db9c7637.jpg
https://ria.ru/20251217/zelenskiy-2062579920.html
сергеевка
днепропетровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060751218_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_9dc336870776a9445ee1d4bbcb104ea6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, сергеевка, днепропетровская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сергеевка, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли более 545 военных в зоне группировки "Центр"

ВСУ потеряли более 545 военных в зоне группировки "Центр" за сутки

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" уничтожили за сутки более 545 военнослужащих ВСУ, пять боевых бронированных машин, десять автомобилей и два артиллерийских орудия, сообщило в четверг Минобороны РФ.
По данным ведомства, группировка нанесла поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, пехотной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад нацгвардии и бригады спецназначения "Азов*" в районах населенных пунктов Кутузовка, Сергеевка, Гришино, Вольное, Торецкое, Белицкое Донецкой Народной Республики, Новопавловка и Новоподгородное Днепропетровской области.
"Потери противника составили свыше 545 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, десять автомобилей и два артиллерийских орудия", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
* запрещенная в России террористическая организация
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
"Кошмарный сценарий". Выходка Зеленского вызвала переполох в США
Вчера, 11:58
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСергеевкаДнепропетровская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала