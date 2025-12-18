Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за сутки

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Группировка "Восток" за сутки в ходе СВО продолжила продвижение в глубину обороны противника и уничтожила до 245 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 12 автомобилей и три склада материальных средств, сообщило министерство обороны России.