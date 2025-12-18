https://ria.ru/20251218/vostok-2062899235.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за сутки
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за сутки
Группировка "Восток" за сутки в ходе СВО продолжила продвижение в глубину обороны противника и уничтожила до 245 военнослужащих, четыре боевые бронированные... РИА Новости, 18.12.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за сутки
ВСУ за сутки потеряли до 245 военных в зоне действий "Востока"