23:49 18.12.2025
В Госдуму внесли проект об отмене пошлин для волонтеров из новых регионов
В Госдуму внесли проект об отмене пошлин для волонтеров из новых регионов
Депутаты Госдумы во главе с вице-спикером ГД Петром Толстым внесли в нижнюю палату парламента законопроект об освобождении волонтеров, работающих в ДНР, ЛНР,... РИА Новости, 18.12.2025
В Госдуму внесли проект об отмене пошлин для волонтеров из новых регионов

РИА Новости: депутаты хотят освободить волонтеров из новых регионов от госпошлин

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Депутаты Госдумы во главе с вице-спикером ГД Петром Толстым внесли в нижнюю палату парламента законопроект об освобождении волонтеров, работающих в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, от уплаты госпошлины за выдачу паспорта гражданина РФ и национального водительского удостоверения взамен утраченных или пришедших в негодность.
"Проектом настоящего федерального закона предлагается освободить от уплаты государственной пошлины за выдачу паспорта и национального водительского удостоверения взамен утраченных или пришедших в негодность волонтеров, осуществляющих свою деятельность на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области", - сообщается в пояснительной записке к проекту, который доступен в думской электронной базе.
В документах отмечается, что в последние десятилетия в России отмечается существенный рост волонтерского движения, и особую значимость волонтерская деятельность продемонстрировала в условиях проведения СВО, когда тысячи граждан со всей страны объединились для обеспечения помощи и поддержки российским военнослужащим и жителям новых территорий.
"Сегодня волонтеры на безвозмездной основе и нередко с риском для собственной жизни занимаются доставкой гуманитарных грузов, работают в пунктах временного размещения, разбирают завалы после обстрелов, восстанавливают поврежденное жилье, оказывают моральную и психологическую помощь местному населению и иными способами помогают соотечественникам", - сказала РИА Новости глава думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, соавтор проекта Яна Лантратова ("Справедливая Россия").
Она отметила, что принятие данного законопроекта позволит снизить финансовую нагрузку на волонтеров в зоне специальной военной операции и станет для них дополнительной мерой поддержки.
