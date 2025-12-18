Рейтинг@Mail.ru
Обвиняемые в обмане дольщиков во Владимире предстанут перед судом - РИА Новости, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:32 18.12.2025
https://ria.ru/20251218/vladimir-2062863537.html
Обвиняемые в обмане дольщиков во Владимире предстанут перед судом
Обвиняемые в обмане дольщиков во Владимире предстанут перед судом - РИА Новости, 18.12.2025
Обвиняемые в обмане дольщиков во Владимире предстанут перед судом
Дело о мошенничестве, в результате которого 1,6 тысячи дольщиков во Владимире потеряли свыше 4 миллиардов рублей, направлено в суд, два фигуранта арестованы,... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T11:32:00+03:00
2025-12-18T11:32:00+03:00
происшествия
владимир
россия
ирина волк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
https://ria.ru/20251217/vs-2062762449.html
владимир
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, владимир, россия, ирина волк
Происшествия, Владимир, Россия, Ирина Волк
Обвиняемые в обмане дольщиков во Владимире предстанут перед судом

Обвиняемые в обмане дольщиков во Владимире на 4 млрд руб предстанут перед судом

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Дело о мошенничестве, в результате которого 1,6 тысячи дольщиков во Владимире потеряли свыше 4 миллиардов рублей, направлено в суд, два фигуранта арестованы, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По версии следствия, с 2017 по 2022 год фигуранты заключали с гражданами договоры долевого участия в строительстве многоквартирных домов во Владимире. Один из обвиняемых руководил несколькими строительными компаниями. Волк отметила, что для создания видимости проводимых работ злоумышленники направляли небольшую часть денег на возведение объектов, а остальные тратили на собственные нужды. При этом сроки сдачи жилья неоднократно переносились, а в конечном итоге договорные обязательства так и не были соблюдены.
"Завершено расследование резонансного уголовного дела о хищении средств участников долевого строительства... Обвинения в совершении преступлений, предусмотренных статьями 159 и 201 УК РФ (мошенничество и злоупотребление полномочиями - ред.), предъявлены троим местным жителям... Потерпевшими признаны 1,6 тысячи граждан, заключивших порядка 2 тысяч договоров. Суммарный ущерб составил более 4 миллиардов рублей. На личное имущество обвиняемых наложен арест на общую сумму более 1,8 миллиарда рублей", - написала Волк в Telegram-канале.
Она отметила, что объем уголовного дела составил более 290 томов.
Салон автомобиля - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Верховный суд не разрешил водителям без большого пальца управлять механикой
Вчера, 20:33
 
ПроисшествияВладимирРоссияИрина Волк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала