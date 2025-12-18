Обвиняемые в обмане дольщиков во Владимире предстанут перед судом

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Дело о мошенничестве, в результате которого 1,6 тысячи дольщиков во Владимире потеряли свыше 4 миллиардов рублей, направлено в суд, два фигуранта арестованы, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По версии следствия, с 2017 по 2022 год фигуранты заключали с гражданами договоры долевого участия в строительстве многоквартирных домов во Владимире. Один из обвиняемых руководил несколькими строительными компаниями. Волк отметила, что для создания видимости проводимых работ злоумышленники направляли небольшую часть денег на возведение объектов, а остальные тратили на собственные нужды. При этом сроки сдачи жилья неоднократно переносились, а в конечном итоге договорные обязательства так и не были соблюдены.
"Завершено расследование резонансного уголовного дела о хищении средств участников долевого строительства... Обвинения в совершении преступлений, предусмотренных статьями 159 и 201 УК РФ (мошенничество и злоупотребление полномочиями - ред.), предъявлены троим местным жителям... Потерпевшими признаны 1,6 тысячи граждан, заключивших порядка 2 тысяч договоров. Суммарный ущерб составил более 4 миллиардов рублей. На личное имущество обвиняемых наложен арест на общую сумму более 1,8 миллиарда рублей", - написала Волк в Telegram-канале.
Она отметила, что объем уголовного дела составил более 290 томов.