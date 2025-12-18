https://ria.ru/20251218/vhl-2063047621.html
В ВХЛ отреагировали на ситуацию с "Ростовом"
В ВХЛ отреагировали на ситуацию с "Ростовом"
хоккей
спорт
высшая хоккейная лига
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Всероссийская хоккейная лига (ВХЛ) осведомлена о проблеме финансирования "Ростова", однако клуб не уведомлял лигу о выходе из состава участников чемпионата, сообщается на сайте соревнования.
В четверг на сайте "Ростова" был опубликован пресс-релиз о снятии с чемпионата в связи с отсутствием финансирования со стороны министерства спорта Ростовской области. После 35 игр клуб с 23 очками занимает последнее, 32-е место в таблице ВХЛ.
«
"Всероссийская хоккейная лига осведомлена о проблеме финансирования хоккейного клуба "Ростов" в 2026 календарном году и совместно с клубом работает над решением этой ситуации. Клуб не предоставлял в лигу уведомлений в какой-либо форме о выходе из состава участников ВХЛ сезона-2025/26", - говорится в заявлении.
"Ростов" был создан на базе любительской команды "Кондор", основанной в 2005 году и дважды выигрывавшей чемпионат Ростовской области. В 2013 году клуб получил профессиональный статус и начал выступать в третьем по силе хоккейном чемпионате страны - Российской хоккейной лиге (РХЛ), позднее переименованной в Первенство ВХЛ, где стал чемпионом в сезонах-2014/15, 2016/17 и 2018/19. С 2019 года "Ростов" являлся участником Высшей хоккейной лиги
(ныне - Всероссийской хоккейной лиги).