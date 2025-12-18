Суд в Баку запросил пожизненное заключение для Варданяна

БАКУ, 18 дек – РИА Новости. Представитель обвинения на суде в Баку над бывшими лидерами карабахских армян запросило пожизненное заключение для гражданина Армении, бизнесмена Рубена Варданяна, сообщили РИА Новости в бакинском военном суде.
"Сегодня на судебном заседании в Бакинском военном суде выступил прокурор... В своем выступлении прокурор предложил приговорить Рубена Варданяна к пожизненному лишению свободы", - сообщили в суде.
Правоохранительные органы Азербайджана в конце 2023 года задержали бывших лидеров карабахских армян - Рубена Варданяна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Араика Арутюняна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и Давида Манукяна. В Баку в военном суде прошло более 20 судебных заседаний, где все обвиняемые дали показания. Варданян в 2022 году отказался от российского гражданства и переехал в Карабах, который тогда еще не полностью был под контролем Азербайджана. После перехода всей территории региона под власть Баку азербайджанские пограничники 27 сентября 2023 года задержали Варданяна при попытке выезда в Армению. В четверг процесс по делу Варданяна продолжился, азербайджанский суд обвиняет его в "преступлениях против мира и человечности, военных преступлениях, терроризме и финансировании терроризма".
Двадцатого февраля 1988 года внеочередная сессия Совета народных депутатов Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО) обратилась в Верховный Совет СССР с просьбой о передаче НКАО в состав Армянской ССР. После распада Советского Союза и вооруженного конфликта с Азербайджаном в 1992-1994 годах регион много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами. В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября того же года стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Карабаха и ряд территорий, входивших в НКАО в советское время. В регионе разместились российские миротворцы.
Девятнадцатого сентября 2023 года Баку начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась менее суток. В итоге президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. С 24 сентября 2023 года до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей. К обсуждению будущего мирного договора Ереван и Баку приступили в 2022 году при посредничестве России, США и ЕС. В конце мая 2023 года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.