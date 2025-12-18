Суд в Баку запросил пожизненное заключение для Варданяна

БАКУ, 18 дек – РИА Новости. Представитель обвинения на суде в Баку над бывшими лидерами карабахских армян запросило пожизненное заключение для гражданина Армении, бизнесмена Рубена Варданяна, сообщили РИА Новости в бакинском военном суде.