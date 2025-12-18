В поездах на юг появятся вагоны купе с удлиненными полками

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 дек - РИА Новости. Вагоны купе с полками 2 метра появятся в поездах на юг уже в следующем году, рассказал журналистам замглавы РЖД Иван Колесников.
"Мы уже говорили об этом, что вагоны этого габарита будут работать на юг. В следующем году мы увидим эти вагоны в поездах в сторону нашего юга. И в первую очередь Анапы и Адлера", - сказал он.
В четверг 19 декабря РЖД презентовали обновленный поезд "Красная стрела", который курсирует между Москвой и Санкт-Петербургом, с новыми вагонами купе с полками длинной 2 метра.
Поезд "Красная стрела" стал первым составом, в котором будут курсировать эти новые вагоны купе с полками 2 метра. Колесников отметил, что вагоны габарита Т этого класса шире на 28 сантиметров и длиннее на 73 сантиметров. Благодаря этому шире не только спальные полки, но и проход между купе в вагоне.
