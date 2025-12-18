Рейтинг@Mail.ru
16:42 18.12.2025
В поездах на юг появятся вагоны купе с удлиненными полками
В поездах на юг появятся вагоны купе с удлиненными полками
Вагоны купе с полками 2 метра появятся в поездах на юг уже в следующем году, рассказал журналистам замглавы РЖД Иван Колесников. РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T16:42:00+03:00
2025-12-18T16:42:00+03:00
анапа
москва
санкт-петербург
ржд
анапа
москва
санкт-петербург
анапа, москва, санкт-петербург, ржд
Анапа, Москва, Санкт-Петербург, РЖД
В поездах на юг появятся вагоны купе с удлиненными полками

Вагоны купе с полками 2 метра появятся в поездах на юг в 2026 году

© Фото : ФПКВагоны купе
Вагоны купе - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© Фото : ФПК
Вагоны купе. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 дек - РИА Новости. Вагоны купе с полками 2 метра появятся в поездах на юг уже в следующем году, рассказал журналистам замглавы РЖД Иван Колесников.
"Мы уже говорили об этом, что вагоны этого габарита будут работать на юг. В следующем году мы увидим эти вагоны в поездах в сторону нашего юга. И в первую очередь Анапы и Адлера", - сказал он.
В четверг 19 декабря РЖД презентовали обновленный поезд "Красная стрела", который курсирует между Москвой и Санкт-Петербургом, с новыми вагонами купе с полками длинной 2 метра.
Поезд "Красная стрела" стал первым составом, в котором будут курсировать эти новые вагоны купе с полками 2 метра. Колесников отметил, что вагоны габарита Т этого класса шире на 28 сантиметров и длиннее на 73 сантиметров. Благодаря этому шире не только спальные полки, но и проход между купе в вагоне.
Посадка пассажиров в поезд дальнего следования на Казанском вокзале - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
РЖД изучают опцию посадки в поезд по QR-коду
11 декабря, 07:10
 
АнапаМоскваСанкт-ПетербургРЖД
 
 
