В поездах на юг появятся вагоны купе с удлиненными полками

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 дек - РИА Новости. Вагоны купе с полками 2 метра появятся в поездах на юг уже в следующем году, рассказал журналистам замглавы РЖД Иван Колесников.

Поезд "Красная стрела" стал первым составом, в котором будут курсировать эти новые вагоны купе с полками 2 метра. Колесников отметил, что вагоны габарита Т этого класса шире на 28 сантиметров и длиннее на 73 сантиметров. Благодаря этому шире не только спальные полки, но и проход между купе в вагоне.