СМИ: украинская делегация планирует прибыть в Майами на этой неделе

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Прибытие делегации от Украины во главе с руководителем украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустемом Умеровым в Майами для переговоров со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером ожидается на этой неделе, сообщает портал Axios со ссылкой на чиновника Белого дома и источник, знакомый с ситуацией.
"Ожидается, что позднее на этой неделе в Майами прибудет украинская делегация во главе с... Рустемом Умеровым для переговоров с Уиткоффом и Кушнером", - говорится в материале.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.