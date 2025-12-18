Рейтинг@Mail.ru
СМИ: украинская делегация планирует прибыть в Майами на этой неделе - РИА Новости, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:40 18.12.2025
https://ria.ru/20251218/ukraina-2062819181.html
СМИ: украинская делегация планирует прибыть в Майами на этой неделе
СМИ: украинская делегация планирует прибыть в Майами на этой неделе - РИА Новости, 18.12.2025
СМИ: украинская делегация планирует прибыть в Майами на этой неделе
Прибытие делегации от Украины во главе с руководителем украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустемом Умеровым в Майами для переговоров... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T07:40:00+03:00
2025-12-18T07:40:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
стив уиткофф
джаред кушнер
рустем умеров
совет национальной безопасности и обороны украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155223/58/1552235875_0:185:2986:1865_1920x0_80_0_0_bfa9cfd07a45b9a77bab223fe205ac87.jpg
https://ria.ru/20251217/ukraina-2062777761.html
https://ria.ru/20251217/peskov-2062591594.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155223/58/1552235875_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_3f073ba334068f870eea3a4d3a8f7871.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, украина, стив уиткофф, джаред кушнер, рустем умеров, совет национальной безопасности и обороны украины, мирный план сша по украине
В мире, Россия, США, Украина, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Рустем Умеров, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Мирный план США по Украине
СМИ: украинская делегация планирует прибыть в Майами на этой неделе

Axios: украинская делегация с Умеровым планирует прибыть в Майами на этой неделе

© Depositphotos.com / Andrey NekrasovФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© Depositphotos.com / Andrey Nekrasov
Флаг Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Прибытие делегации от Украины во главе с руководителем украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустемом Умеровым в Майами для переговоров со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером ожидается на этой неделе, сообщает портал Axios со ссылкой на чиновника Белого дома и источник, знакомый с ситуацией.
"Ожидается, что позднее на этой неделе в Майами прибудет украинская делегация во главе с... Рустемом Умеровым для переговоров с Уиткоффом и Кушнером", - говорится в материале.
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Россия и США могут провести переговоры на выходных, пишет Politico
Вчера, 22:57
По информации портала, на данный момент трехсторонняя встреча представителей США, РФ и Украины не запланирована.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Уиткофф в переговорах реализует линию президента США, заявил Песков
Вчера, 12:22
 
В миреРоссияСШАУкраинаСтив УиткоффДжаред КушнерРустем УмеровСовет национальной безопасности и обороны УкраиныМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала