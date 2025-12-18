Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Уиткофф и Кушнер возглавят организацию для восстановления Украины - РИА Новости, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:35 18.12.2025 (обновлено: 10:42 18.12.2025)
https://ria.ru/20251218/uitkoff-2062805520.html
СМИ: Уиткофф и Кушнер возглавят организацию для восстановления Украины
СМИ: Уиткофф и Кушнер возглавят организацию для восстановления Украины - РИА Новости, 18.12.2025
СМИ: Уиткофф и Кушнер возглавят организацию для восстановления Украины
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Дональда Трампа Джаред Кушнер будут возглавлять организацию, выбирающую подрядчиков и... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T03:35:00+03:00
2025-12-18T10:42:00+03:00
в мире
сша
россия
украина
стив уиткофф
джаред кушнер
сеймур херш
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059351878_0:99:3059:1820_1920x0_80_0_0_52dc3eaeffa4a14215ac2de9a65bb4a0.jpg
https://ria.ru/20251217/peskov-2062593729.html
https://ria.ru/20251217/peskov-2062591594.html
https://ria.ru/20251217/tramp-2062528897.html
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059351878_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_59d266566d81c137dddf190dced6841f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, украина, стив уиткофф, джаред кушнер, сеймур херш
В мире, США, Россия, Украина, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Сеймур Херш
СМИ: Уиткофф и Кушнер возглавят организацию для восстановления Украины

Херш: Уиткофф и Кушнер возглавят организацию для восстановления Украины

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкСтивен Уиткофф и Джаред Кушнер
Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Дональда Трампа Джаред Кушнер будут возглавлять организацию, выбирающую подрядчиков и распределяющую средства для восстановления Украины, утверждает журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.
"Организация. которую возглавят Уиткофф и Кушнер, будет нести ответственность за поиск подрядчиков (для восстановления Украины. — Прим. ред.)", — пишет он.
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в Кремле - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Песков ответил на вопрос об отношении Уиткоффа к России
Вчера, 12:27
Согласно статье Херша, Уиткофф и Кушнер настаивают на том, чтобы США получали половину от доходов любых компаний, которые будут заниматься восстановлением Украины, проводимым Штатами.
"Мне сообщили, что оба политика <...> настаивают на том, чтобы США получали 50 процентов прибыли от любых компаний, участвующих в восстановлении Украины, проводимом США. Новая структура, возглавляемая Уиткоффом и Кушнером, будет отвечать за отбор подрядчиков и распределение средств", — пишет Херш.
Как уточняет журналист, детали распределения средств новой организацией все еще обсуждаются. По его данным, Россия не получит никаких денег, предназначенных для восстановления.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Уиткофф в переговорах реализует линию президента США, заявил Песков
Вчера, 12:22
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС России, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Уиткофф обладает наилучшими качествами для переговорщика, заявил Трамп
Вчера, 05:23
 
В миреСШАРоссияУкраинаСтив УиткоффДжаред КушнерСеймур Херш
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала