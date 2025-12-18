Рейтинг@Mail.ru
Турция готова быстро организовать переговоры по Украине, сообщил источник - РИА Новости, 18.12.2025
18:52 18.12.2025
Турция готова быстро организовать переговоры по Украине, сообщил источник
2025-12-18T18:52:00+03:00
2025-12-18T18:52:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
владимир путин
юрий ушаков
хакан фидан
мирный план сша по украине
в мире, россия, сша, украина, владимир путин, юрий ушаков, хакан фидан, мирный план сша по украине
В мире, Россия, США, Украина, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Хакан Фидан, Мирный план США по Украине
Турция готова быстро организовать переговоры по Украине, сообщил источник

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаг Турции
Флаг Турции. Архивное фото
АНКАРА, 18 дек - РИА Новости. Турция готова в кратчайшие сроки организовать переговоры по урегулированию конфликта на Украине при наличии соответствующего сигнала от сторон, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.
Анкара считает, что достижение договоренности по урегулированию украинского конфликта близко, заявил ранее в четверг министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
В Турции рассказали, что может привести к расколу ЕС по вопросу Украины
17 декабря, 07:24
"Турецкая сторона готова оказать любое посредничество в организации переговорного процесса в краткие сроки, однако в настоящее время предпосылок для этого нет", - заявил собеседник агентства.
Источник также отметил, что Анкара внимательно следит за переговорным процессом по Украине, инициированным США, и рассчитывает на достижение конкретных результатов.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Глава МИД Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Глава МИД Турции обратился к Украине с громким призывом
12 декабря, 11:20
 
