Турция готова быстро организовать переговоры по Украине, сообщил источник

АНКАРА, 18 дек - РИА Новости. Турция готова в кратчайшие сроки организовать переговоры по урегулированию конфликта на Украине при наличии соответствующего сигнала от сторон, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.
Анкара считает, что достижение договоренности по урегулированию украинского конфликта близко, заявил ранее в четверг министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
"Турецкая сторона готова оказать любое посредничество в организации переговорного процесса в краткие сроки, однако в настоящее время предпосылок для этого нет", - заявил собеседник агентства.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
