Турция готова быстро организовать переговоры по Украине, сообщил источник

АНКАРА, 18 дек - РИА Новости. Турция готова в кратчайшие сроки организовать переговоры по урегулированию конфликта на Украине при наличии соответствующего сигнала от сторон, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.

"Турецкая сторона готова оказать любое посредничество в организации переговорного процесса в краткие сроки, однако в настоящее время предпосылок для этого нет", - заявил собеседник агентства.