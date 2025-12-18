Герасимов рассказал о ходе наступления на Запорожском направлении

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Российская группировка войск "Восток" за год взяла под контроль около 2 тысяч квадратных километров и 89 населённых пунктов на Запорожском направлении, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.