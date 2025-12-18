https://ria.ru/20251218/svo-2062987734.html
Герасимов рассказал о ходе наступления на Запорожском направлении
Герасимов рассказал о ходе наступления на Запорожском направлении - РИА Новости, 18.12.2025
Герасимов рассказал о ходе наступления на Запорожском направлении
Российская группировка войск "Восток" за год взяла под контроль около 2 тысяч квадратных километров и 89 населённых пунктов на Запорожском направлении, заявил... РИА Новости, 18.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
днепропетровская область
запорожская область
валерий герасимов
вооруженные силы рф
безопасность, донецкая народная республика, днепропетровская область, запорожская область, валерий герасимов, вооруженные силы рф
Герасимов рассказал о ходе наступления на Запорожском направлении
ВС РФ за год освободили 89 населенных пунктов на Запорожском направлении