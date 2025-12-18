Рейтинг@Mail.ru
Герасимов рассказал о ходе наступления на Запорожском направлении
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:15 18.12.2025 (обновлено: 17:18 18.12.2025)
Герасимов рассказал о ходе наступления на Запорожском направлении
Российская группировка войск "Восток" за год взяла под контроль около 2 тысяч квадратных километров и 89 населённых пунктов на Запорожском направлении, заявил...
Герасимов рассказал о ходе наступления на Запорожском направлении

ВС РФ за год освободили 89 населенных пунктов на Запорожском направлении

© РИА Новости / Алексей Майшев
Российские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации
© РИА Новости / Алексей Майшев
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Российская группировка войск "Восток" за год взяла под контроль около 2 тысяч квадратных километров и 89 населённых пунктов на Запорожском направлении, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
"На запорожском направлении группировка войск "Восток", начиная с освобождения в октябре (3 октября) прошлого года Угледара, ведет наступательные действия практически без пауз и поддерживает высокие темпы наступления. В течение года на данном направлении взято под контроль около 2 тысяч квадратных километров территории и 89 населенных пунктов", - сказал Герасимов в четверг на брифинге для военных атташе зарубежных стран.
Он добавил, что в своей зоне ответственности группировка "Восток" полностью освободила территорию Донецкой Народной Республики. Также группировка успешно развивает наступление на территории Запорожской и Днепропетровской областей.
"Сейчас ведутся бои за овладение крупным населенным пунктом Запорожской области – городом Гуляйполе", - отметил Герасимов.
Украинские военные
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
