В ЕС боятся контрмер России в случае изъятия замороженных активов, пишет FT - РИА Новости, 18.12.2025
13:17 18.12.2025 (обновлено: 14:00 18.12.2025)
https://ria.ru/20251218/smi-2062902502.html
В ЕС боятся контрмер России в случае изъятия замороженных активов, пишет FT
В ЕС боятся контрмер России в случае изъятия замороженных активов, пишет FT - РИА Новости, 18.12.2025
В ЕС боятся контрмер России в случае изъятия замороженных активов, пишет FT
Ряд европейских стран, включая Бельгию, Италию и Австрию, опасаются ответных мер со стороны Москвы в случае принятия Евросоюзом решения по конфискации... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T13:17:00+03:00
2025-12-18T14:00:00+03:00
https://ria.ru/20251215/evropa-2062124350.html
https://ria.ru/20251218/orban-2062857738.html
https://ria.ru/20251218/belgiya-2062830394.html
В ЕС боятся контрмер России в случае изъятия замороженных активов, пишет FT

FT: ряд стран ЕС опасается ответных мер России на конфискацию активов

© Getty Images / picture alliance/Michael KappelerФлаги ЕС перед началом саммита в Брюсселе. 18 декабря 2025
Флаги ЕС перед началом саммита в Брюсселе. 18 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© Getty Images / picture alliance/Michael Kappeler
Флаги ЕС перед началом саммита в Брюсселе. 18 декабря 2025
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Ряд европейских стран, включая Бельгию, Италию и Австрию, опасаются ответных мер со стороны Москвы в случае принятия Евросоюзом решения по конфискации замороженных активов РФ, пишет газета Financial Times.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее отмечала, что Москва уже готовит пакет ответных мер на случай изъятия в ЕС замороженных российских активов. Как она уточнила позже, характер российского ответа будет сюрпризом. Также она заявляла, что ответ на случай хищения российских активов будет жестким.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Европа хочет объявить России войну, заявил Орбан
15 декабря, 13:35
"Россия пообещала "самый жесткий" ответ, если ее суверенные активы будут использованы для финансирования Украины, и эта угроза встревожила такие страны, как Бельгия, Италия и Австрия", - пишет издание. Financial Times при этом отмечает, что обещания Москвы усилили ранее имеющиеся у ряда европейских стран опасения.
В среду венгерский премьер-министр Виктор Орбан сообщил, что Еврокомиссия сняла вопрос о конфискации активов России с повестки дня саммита Евросовета 18-19 декабря. По его информации, вместо этого есть предложение о совместном кредите стран Евросоюза в пользу Украины, но Венгрия выступает строго против. В четверг глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне сообщений о снятии с повестки саммита Евросовета вопроса об использовании российских активов заявила, что этот вариант будет обсуждаться.
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
Конфискация российских активов, если произойдет, без ответа не останется, такие шаги будут иметь очень серьезные последствия, заявляли ранее в Кремле.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Идея конфискации российских активов мертва, заявил Орбан
11:13
Бельгия, Италия, Мальта, Словакия, Венгрия, Болгария, Euroclear и Европейский центральный банк (ЕЦБ) выступили против предложения Еврокомиссии выделить Украине кредит под российские суверенные активы, а Франция также выступила против использования российских активов, хранящихся в коммерческих банках. Но предложение все равно отправилось на техническое согласование постпредам стран ЕС, оно будет вынесено на голосование на европейском саммите 18-19 декабря. В свою очередь, глава Euroclear Валери Урбен в интервью бельгийским СМИ заявила, что активы ЦБ РФ - это деньги российского народа, и пригрозила пойти в суд, если ЕК сможет продавить свое решение.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
Флаги ЕС в Европейском квартале в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Бельгия требует неограниченных гарантий в вопросе активов России, пишут СМИ
09:28
 
В миреРоссияУкраинаМоскваМария ЗахароваВиктор ОрбанУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссияEuroclearСанкции в отношении России
 
 
