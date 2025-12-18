Число многодетных семей в Ивановской области превысило 12 тысяч

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Число многодетных семей в Ивановской области выросло за десять лет в два раза, по данным на конец 2025 года, их число составляет 12 055, сообщает пресс-служба облправительства.

Отмечается, что в 2025 году 1043 семьи стали многодетными. В пресс-службе облправительства подчеркнули, что в регионе расширяют поддержку таких семей.

Так, в этом году по итогам обсуждения с Общественной палатой Ивановской области введены меры демографической и семейной политики. Часть из них касается именно многодетных семей. Среди них – единовременная выплата при рождении третьего или последующего ребенка, которую по инициативе губернатора региона Станислава Воскресенского увеличили до 350 тысяч рублей. Также многодетным семьям доступна компенсация 50% стоимости обучения одного из детей в вузе или колледже, бесплатное питание в школах и колледжах, приоритетная запись к детским врачам узких специальностей.

Обширный пакет мер поддержки для многодетных семей принят в 2024 году – в Год семьи. Среди них – освобождение от родительской платы за детский сад и от уплаты транспортного налога на один автомобиль мощностью до 250 лошадиных сил. Помимо этого, многодетные семьи бесплатно посещают театры и музеи, имеют право на земельный участок либо выплату на приобретение земли.

В пресс-службе отметили, что воспользоваться льготами для многодетных семей в Ивановской области могут семьи, в которых воспитывают трех и более детей, до достижения старшим ребенком 23 лет, если при этом он учится очно в вузе или колледже, проходит срочную службу в армии.