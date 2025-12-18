Мишустин сообщил об увеличении показателей сельского хозяйства

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Показатели урожайности плодово-овощных культур в этом году превысили прошлогодние, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Весомые результаты по сое, по рапсу, по сахарной свекле, по картофелю. Очень хорошие результаты", — сказал он на заседании правительства.

По подсчетам Минсельхоза , за первые девять месяцев сельхозпроизводство выросло на 2,8 процента. Ведомство рассчитывает на сохранение темпов роста как по итогам текущего года, так и в 2026-м. На середину декабря по итогам уборки прогнозируется 137 миллионов тонн зерна.

Что касается масличных культур, их по итогам года будет собрано порядка 31,7 миллиона тонн, что соответствует рекордному показателю прошлого года. Такая динамика во многом связана с развитием технологий земледелия, использованием средств защиты растений, минеральных удобрений, отметил премьер. Кроме того, он связал это с благоприятным воздействием применяемых инструментов таможенно-тарифной политики.

"Третий по объему урожай за последние шесть лет. Это позволит полностью обеспечить как внутренний рынок, так и наших деловых партнеров из дружественных стран в рамках поставок за рубеж", — констатировал Мишустин

Помимо этого, ожидается прирост в применении семян отечественной селекции, что является важнейшим фактором продовольственной безопасности.

Для успешной подготовки к следующей посевной кампании, обеспечения внутреннего рынка и бесперебойного снабжения россиян продуктами питания глава правительства поручил министрам продолжать мониторинг цен на все товары, чувствительные для российских аграриев, в том числе топливо и технику. Он также попросил внимательно отслеживать потребности сельхозпроизводителей и своевременно доводить до них финансирование.