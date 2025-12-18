Рейтинг@Mail.ru
Мишустин сообщил об увеличении показателей сельского хозяйства
16:32 18.12.2025 (обновлено: 17:33 18.12.2025)
Мишустин сообщил об увеличении показателей сельского хозяйства
Мишустин сообщил об увеличении показателей сельского хозяйства
Мишустин сообщил об увеличении показателей сельского хозяйства
Показатели урожайности плодово-овощных культур в этом году превысили прошлогодние, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 18.12.2025
экономика
россия
михаил мишустин
оксана лут
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
общество
продовольственная безопасность
правительство рф
россия
экономика, россия, михаил мишустин, оксана лут, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), общество, продовольственная безопасность, правительство рф
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Оксана Лут, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Общество, Продовольственная безопасность, Правительство РФ
Мишустин сообщил об увеличении показателей сельского хозяйства

Сельхозпроизводство за девять месяцев выросло на 2,8 процента

Уборка урожая сахарной свеклы
Уборка урожая сахарной свеклы
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Уборка урожая сахарной свеклы. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Показатели урожайности плодово-овощных культур в этом году превысили прошлогодние, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Весомые результаты по сое, по рапсу, по сахарной свекле, по картофелю. Очень хорошие результаты", — сказал он на заседании правительства.
Пшеница сорта Победа 80 - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Московские ученые вывели сорт озимой пшеницы "Победа 80"
29 октября, 09:31
По подсчетам Минсельхоза, за первые девять месяцев сельхозпроизводство выросло на 2,8 процента. Ведомство рассчитывает на сохранение темпов роста как по итогам текущего года, так и в 2026-м. На середину декабря по итогам уборки прогнозируется 137 миллионов тонн зерна.
Что касается масличных культур, их по итогам года будет собрано порядка 31,7 миллиона тонн, что соответствует рекордному показателю прошлого года. Такая динамика во многом связана с развитием технологий земледелия, использованием средств защиты растений, минеральных удобрений, отметил премьер. Кроме того, он связал это с благоприятным воздействием применяемых инструментов таможенно-тарифной политики.
"Третий по объему урожай за последние шесть лет. Это позволит полностью обеспечить как внутренний рынок, так и наших деловых партнеров из дружественных стран в рамках поставок за рубеж", — констатировал Мишустин.
Помимо этого, ожидается прирост в применении семян отечественной селекции, что является важнейшим фактором продовольственной безопасности.
Чёрный трюфель - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
В Саратовской области нашли самые дорогие в мире черные трюфели
2 ноября, 16:59
Для успешной подготовки к следующей посевной кампании, обеспечения внутреннего рынка и бесперебойного снабжения россиян продуктами питания глава правительства поручил министрам продолжать мониторинг цен на все товары, чувствительные для российских аграриев, в том числе топливо и технику. Он также попросил внимательно отслеживать потребности сельхозпроизводителей и своевременно доводить до них финансирование.
Вопрос о предварительных итогах уборки урожая сельскохозяйственных культур в 2025 году рассматривался в четверг на заседании правительства. Доклад об этом представила министр сельского хозяйства Оксана Лут.
Бутылки с вином в подземном хранилище на территории центра винного туризма Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Роскачество назвало лучшие российские красные и белые вина 2025 года
21 ноября, 06:05
 
ЭкономикаРоссияМихаил МишустинОксана ЛутМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)ОбществоПродовольственная безопасностьПравительство РФ
 
 
