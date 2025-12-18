Рейтинг@Mail.ru
18.12.2025
16:44 18.12.2025
Макрон и Туск подверглись "нападению" во время саммита ЕС по Украине
Макрон и Туск подверглись "нападению" во время саммита ЕС по Украине
2025-12-18T16:44:00+03:00
2025-12-18T16:44:00+03:00
Макрон и Туск подверглись "нападению" во время саммита ЕС по Украине

Макрон и Туск на саммите ЕС по Украине испугались микрофонов

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск столкнулись на саммите ЕС по вопросам поддержки Украины с натиском журналистов, окруживших их микрофонами.
«
"Пожалуйста, не нападайте на меня", — попросил польский премьер.
Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
"Это неизбежно". На Западе ответили на заявление Путина о территориях
Вчера, 16:27
Макрон выразил недовольство тем, что микрофоны репортеров не были зафиксированы и постоянно передвигались, мешая ему сосредоточиться, а Туск обратился к журналистам с просьбой не подносить их слишком близко.
В среду издание Politico сообщило, что на саммите 18-19 декабря могут принять решение об изъятии резервов стран ЕС, минуя при этом Бельгию. Утверждается, что ранее на этой неделе представители стран-участниц снова не смогли убедить Брюссель поддержать использование замороженных активов в пользу Украины. Бельгийский лидер Барт де Вевер охарактеризовал эту инициативу как воровство и допустил возможность обращения в судебные инстанции.
В четверг глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что лидеры стран ЕС не покинут саммит, пока не достигнут соглашения по финансированию Украины на ближайшие два года.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время саммита ЕС в Брюсселе. 18 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Выходка фон дер Ляйен из-за Украины вызвала переполох на Западе
Вчера, 13:04
 
