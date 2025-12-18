https://ria.ru/20251218/sammit-2062975373.html
Макрон и Туск подверглись "нападению" во время саммита ЕС по Украине
Макрон и Туск подверглись "нападению" во время саммита ЕС по Украине - РИА Новости, 18.12.2025
Макрон и Туск подверглись "нападению" во время саммита ЕС по Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск столкнулись на саммите ЕС по вопросам поддержки Украины с натиском журналистов,...
Макрон и Туск испугались микрофонов во время пресс-подхода
Во время интервью Эммануэль Макрон попросил поставить микрофоны к камерам и пожаловался, что не может "смотреть на все камеры одновременно.
Макрон и Туск на саммите ЕС по Украине испугались микрофонов