РЖД показали обновленный поезд "Красная стрела" с новыми купе

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 дек - РИА Новости. РЖД презентовали обновленный поезд "Красная стрела", который курсирует между Москвой и Санкт-Петербургом, с новыми вагонами купе с полками длиной 2 метра, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
"Красная стрела" - уникальный поезд во всех отношениях. Это поезд-легенда. Вы знаете, что в следующем году ему будет 95 лет, и именно в этом году мы начали обновление этого уникального поезда. Этот поезд всегда опережал свое время, и сейчас это первый поезд, который будет собран из новых вагонов габарита Т. Поезд изменен, вы имели возможность его внимательно посмотреть", - сказал замглавы РЖД Иван Колесников.
© РИА Новости / Артем Пряхин | Перейти в медиабанкПрезентация обновленного фирменного поезда "Красная стрела" с новыми купейными вагонами на Московском вокзале Санкт-Петербурга.
© РИА Новости / Артем Пряхин | Перейти в медиабанкПрезентация обновленного фирменного поезда "Красная стрела" с новыми купейными вагонами на Московском вокзале Санкт-Петербурга.
© РИА Новости / Артем Пряхин | Перейти в медиабанкПрезентация обновленного фирменного поезда "Красная стрела" с новыми купейными вагонами на Московском вокзале Санкт-Петербурга.
Поезд "Красная стрела" стал первым составом, в котором будут курсировать новые вагоны купе с полками 2 метра. Колесников отметил, что вагоны габарита Т шире на 28 сантиметров и длиннее на 73 сантиметра. Благодаря этому шире не только спальные полки, но и проход между купе в вагоне.
"В каждом купе есть индивидуальная возможность для зарядки гаджетов. На второй полке индивидуальный столик. Расположены сейфы на каждом месте. Особенность этого габарита в том, что есть покупейное регулирование температуры воздуха от 20 до 26 градусов", - отметил Колесников.
Кроме того, в каждом вагоне первое купе является специализированным детским, и нижняя полка предусмотрена для того, чтобы мама могла комфортно с ребенком путешествовать ночью. Нижняя полка здесь шире на 23 сантиметра.
Внутри поезда пассажиров встречают очертания вокзалов-близнецов: Ленинградского и Московского, а в коридорах размещены фотографии поезда "Красная стрела" начиная с 30-х годов прошлого века.
Также вагоны оснащены душевой кабиной в отдельном помещении, а в штабном вагоне сразу два специализированных купе для маломобильных пассажиров, сервисная зона и другие удобства.
РЖД в конце августа впервые показали широкой публике новые вагоны купе с полками длиной 2 метра, отдельной душевой и специальным местом для пассажиров с детьми. Тогда они не были стилизованы именно под "Красную стрелу".
Проход по салону такого вагона увеличен на 9 сантиметров, спальные места - на 15 сантиметров. Здесь 40 мест вместо стандартных 36.
