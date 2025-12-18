Рейтинг@Mail.ru
08:11 18.12.2025 (обновлено: 11:56 18.12.2025)
В Ленинградской области пропали двое рыбаков
В Ленинградской области пропали двое рыбаков
Двое рыбаков пропали на озере в Ленинградской области, сообщил региональный главк МЧС. РИА Новости, 18.12.2025
происшествия, ленинградская область, сланцевский район, шлиссельбург
Происшествия, Ленинградская область, Сланцевский район, Шлиссельбург
Сотрудники МЧС. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 дек — РИА Новости. Двое рыбаков пропали на озере в Ленинградской области, сообщил региональный главк МЧС.
"На акватории озера Самро в Сланцевском районе двое мужчин отправились проверять жерлицы и не вернулись. На месте происшествия работу вели сотрудники полиции и государственные инспекторы по маломерным судам", — говорится в публикации.
В ведомстве добавили, что поиски продолжаются, к ним привлекут водолазов из поисково-спасательного отряда города Шлиссельбурга.
В магаданской бухте нашли тела пропавших рыбаков
13 сентября, 09:25
В магаданской бухте нашли тела пропавших рыбаков
13 сентября, 09:25
 
ПроисшествияЛенинградская областьСланцевский районШлиссельбург
 
 
