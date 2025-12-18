https://ria.ru/20251218/rybaki-2062821291.html
В Ленинградской области пропали двое рыбаков
Двое рыбаков пропали на озере в Ленинградской области, сообщил региональный главк МЧС. РИА Новости, 18.12.2025
Двое рыбаков пропали на озере Самро в Ленинградской области