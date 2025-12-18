Рейтинг@Mail.ru
Сперцяна признали лучшим игроком РПЛ в ноябре и декабре
Футбол
 
12:08 18.12.2025
Сперцяна признали лучшим игроком РПЛ в ноябре и декабре
Сперцяна признали лучшим игроком РПЛ в ноябре и декабре - РИА Новости Спорт, 18.12.2025
Сперцяна признали лучшим игроком РПЛ в ноябре и декабре
Полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян признан лучшим игроком ноября и декабря в чемпионате России по футболу, сообщается в Telegram-канале Российской... РИА Новости Спорт, 18.12.2025
/20251212/futbol-2061708159.html
россия
спорт, россия, акрон, эдуард сперцян, джон кордоба, брайан хиль, краснодар, капитан, балтика, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Россия, Акрон, Эдуард Сперцян, Джон Кордоба, Брайан Хиль, Краснодар, Капитан, Балтика, Российская премьер-лига (РПЛ)
Сперцяна признали лучшим игроком РПЛ в ноябре и декабре

Капитана "Краснодара" Сперцяна признали лучшим игроком РПЛ в ноябре и декабре

Полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян
Полузащитник Краснодара Эдуард Сперцян
© пресс-служба ФК "Краснодар"
Полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян признан лучшим игроком ноября и декабря в чемпионате России по футболу, сообщается в Telegram-канале Российской премьер-лиги (РПЛ).
В прошедших пяти матчах первенства он отметился тремя голами, двумя результативными передачами и помог команде уйти на зимнюю паузу на первом месте в турнирной таблице. Капитан "быков" победил в голосовании болельщиков с 43% голосов, также за него проголосовали три эксперта РПЛ и два эксперта вещателя лиги.
На награду еще претендовали Джон Кордоба ("Краснодар"), Брайан Хиль, Максим Бориско (оба - "Балтика") и Дмитрий Пестряков ("Акрон").
Нападающий Краснодара Джон Кордоба - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Болельщики признали Кордобу лучшим игроком "Краснодара" в ноябре-декабре
12 декабря, 16:47
 
Футбол
 
