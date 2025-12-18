https://ria.ru/20251218/rpl-2062876884.html
Сперцяна признали лучшим игроком РПЛ в ноябре и декабре
Сперцяна признали лучшим игроком РПЛ в ноябре и декабре - РИА Новости Спорт, 18.12.2025
Сперцяна признали лучшим игроком РПЛ в ноябре и декабре
Полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян признан лучшим игроком ноября и декабря в чемпионате России по футболу, сообщается в Telegram-канале Российской... РИА Новости Спорт, 18.12.2025
2025-12-18T12:08:00+03:00
2025-12-18T12:08:00+03:00
2025-12-18T12:08:00+03:00
футбол
спорт
россия
акрон
эдуард сперцян
джон кордоба
брайан хиль
краснодар
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0c/1889738630_0:0:1501:845_1920x0_80_0_0_ba5e83fcaa22d9707448e1fd985a4575.jpg
/20251212/futbol-2061708159.html
россия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0c/1889738630_64:0:1397:1000_1920x0_80_0_0_3b0e7237df3df05f9af8c82a35ab4bd2.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, россия, акрон, эдуард сперцян, джон кордоба, брайан хиль, краснодар, капитан, балтика, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Россия, Акрон, Эдуард Сперцян, Джон Кордоба, Брайан Хиль, Краснодар, Капитан, Балтика, Российская премьер-лига (РПЛ)
Сперцяна признали лучшим игроком РПЛ в ноябре и декабре
Капитана "Краснодара" Сперцяна признали лучшим игроком РПЛ в ноябре и декабре