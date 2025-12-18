Воробьева вице-спикером могут вновь избрать вице-спикером Совфеда

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости . Совет Федерации на заседании 19 декабря может вновь избрать Юрия Воробьева вице-спикером, его кандидатуру на Совете палаты предложила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, сообщил РИА Новости глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко.

Для соблюдения всех процедур сенаторы в пятницу рассмотрят вопрос о досрочном прекращении полномочий Воробьева как сенатора от Вологодской области, а затем - о заместителе председателя Совета Федерации. Эти вопросы включены в повестку.