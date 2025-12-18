https://ria.ru/20251218/rossiya-2063064520.html
Воробьева вице-спикером могут вновь избрать вице-спикером Совфеда
Воробьева вице-спикером могут вновь избрать вице-спикером Совфеда - РИА Новости, 18.12.2025
Воробьева вице-спикером могут вновь избрать вице-спикером Совфеда
Совет Федерации на заседании 19 декабря может вновь избрать Юрия Воробьева вице-спикером, его кандидатуру на Совете палаты предложила спикер Совфеда Валентина... РИА Новости, 18.12.2025
