Рейтинг@Mail.ru
Воробьева вице-спикером могут вновь избрать вице-спикером Совфеда - РИА Новости, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:36 18.12.2025
https://ria.ru/20251218/rossiya-2063064520.html
Воробьева вице-спикером могут вновь избрать вице-спикером Совфеда
Воробьева вице-спикером могут вновь избрать вице-спикером Совфеда - РИА Новости, 18.12.2025
Воробьева вице-спикером могут вновь избрать вице-спикером Совфеда
Совет Федерации на заседании 19 декабря может вновь избрать Юрия Воробьева вице-спикером, его кандидатуру на Совете палаты предложила спикер Совфеда Валентина... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T22:36:00+03:00
2025-12-18T22:36:00+03:00
политика
вологодская область
смоленская область
юрий воробьев
вячеслав тимченко
валентина матвиенко
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/70151/00/701510058_0:188:2891:1814_1920x0_80_0_0_ddba5a32b6ba28eee7bb7ae9417b5740.jpg
https://ria.ru/20251212/matvienko-2061543701.html
вологодская область
смоленская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/70151/00/701510058_112:0:2779:2000_1920x0_80_0_0_1b985713f3630742561d995b4a18fc7f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, вологодская область, смоленская область, юрий воробьев, вячеслав тимченко, валентина матвиенко, совет федерации рф
Политика, Вологодская область, Смоленская область, Юрий Воробьев, Вячеслав Тимченко, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Воробьева вице-спикером могут вновь избрать вице-спикером Совфеда

Матвиенко предложила вновь избрать Воробьева вице-спикером Совфеда

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЮрий Воробьев
Юрий Воробьев - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Юрий Воробьев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Совет Федерации на заседании 19 декабря может вновь избрать Юрия Воробьева вице-спикером, его кандидатуру на Совете палаты предложила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, сообщил РИА Новости глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко.
"Валентина Ивановна предложила на Совете палаты (на пост - ред.) зампредседателя (Совета Федерации - ред.) вновь избрать Юрия Леонидовича Воробьева", - сказал Тимченко.
Накануне Воробьев, ранее представлявший в СФ законодательный орган Вологодской области, сообщил, что стал представителем от исполнительной власти Смоленской области.
Для соблюдения всех процедур сенаторы в пятницу рассмотрят вопрос о досрочном прекращении полномочий Воробьева как сенатора от Вологодской области, а затем - о заместителе председателя Совета Федерации. Эти вопросы включены в повестку.
В Совете Федерации Воробьев координирует работу комитета по обороне и безопасности.
Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Матвиенко рассказала, что стало условием полноценной реализации Конституции
12 декабря, 00:43
 
ПолитикаВологодская областьСмоленская областьЮрий ВоробьевВячеслав ТимченкоВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала