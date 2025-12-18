Россияне стали чаще покупать мандарины на фоне снижения их стоимости

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Россияне в ноябре-первой половине декабря этого года на 10% активнее покупают мандарины на фоне снижения их стоимости, подсчитали для РИА Новости эксперты аналитического центра "Чек Индекс".

"Медианная цена мандаринов за 1 килограмм оказалась на 14% ниже, чем в прошлом году - на уровне 187 рублей, а число покупок – выше на 10%", - привели данные аналитики, изучив данные из фискальных чеков с 1 ноября по 10 декабря этого и прошлого года.

Как поясняют авторы исследования, на фоне высокой базы прошлого года, когда был слабый урожай цитрусовых из основных стран-поставщиков этой осенью и зимой мандарины заметно дешевле, чем в прошлом году.

Египта, "Традиционно мандарины привозят из Турции Марокко . Меньше из ЮАР Китая и других стран южного полушария. Конечно, есть Абхазия", - отмечают аналитики.