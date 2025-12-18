Рейтинг@Mail.ru
08:24 18.12.2025
Россияне стали чаще покупать мандарины на фоне снижения их стоимости
Россияне стали чаще покупать мандарины на фоне снижения их стоимости
Россияне стали чаще покупать мандарины на фоне снижения их стоимости

Прилавок с мандаринами
Прилавок с мандаринами . Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Россияне в ноябре-первой половине декабря этого года на 10% активнее покупают мандарины на фоне снижения их стоимости, подсчитали для РИА Новости эксперты аналитического центра "Чек Индекс".
"Медианная цена мандаринов за 1 килограмм оказалась на 14% ниже, чем в прошлом году - на уровне 187 рублей, а число покупок – выше на 10%", - привели данные аналитики, изучив данные из фискальных чеков с 1 ноября по 10 декабря этого и прошлого года.
Как поясняют авторы исследования, на фоне высокой базы прошлого года, когда был слабый урожай цитрусовых из основных стран-поставщиков этой осенью и зимой мандарины заметно дешевле, чем в прошлом году.
"Традиционно мандарины привозят из Турции, Египта, Марокко. Меньше из ЮАР, Китая и других стран южного полушария. Конечно, есть Абхазия", - отмечают аналитики.
Как правило, к концу декабря, в преддверии Нового года, цена на мандарины подрастает на 10% по сравнению с уровнем ноября, однако в этом году скорее будет лишь небольшое повышение, на 5-7%, ожидают в компании.
