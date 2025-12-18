Рейтинг@Mail.ru
В Роспотребнадзоре рассказали о штамме гонконгского гриппа - РИА Новости, 18.12.2025
14:45 18.12.2025
В Роспотребнадзоре рассказали о штамме гонконгского гриппа
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Циркулирующий в РФ штамм гонконгского гриппа ничем не отличается от прошлогоднего, сообщил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов.
"Циркулирующий в настоящий момент штамм H3N2 ничем не отличается от прошлогоднего – ни по своим клиническим проявлениям, ни по тяжести течения, ни по количеству госпитализаций", - рассказал Горелов.
Он отметил, что сейчас циркулируют сразу несколько разных сезонных вирусов, которые дают разную клинику. Например, рвота, диарея на фоне повышения температуры тела и катаральных симптомов – это обычно проявления ротавирусной инфекции, которая также характерна для зимнего периода.
"У гриппа другая симптоматика: очень высокая температура, ломота в мышцах, слабость, головная боль, затем присоединяются катаральные явления", - пояснил эксперт.
Заголовок открываемого материала