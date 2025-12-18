В Роспотребнадзоре рассказали о штамме гонконгского гриппа

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Циркулирующий в РФ штамм гонконгского гриппа ничем не отличается от прошлогоднего, сообщил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов.

Он отметил, что сейчас циркулируют сразу несколько разных сезонных вирусов, которые дают разную клинику. Например, рвота, диарея на фоне повышения температуры тела и катаральных симптомов – это обычно проявления ротавирусной инфекции, которая также характерна для зимнего периода.