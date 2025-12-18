Сайт "Итоги года с Владимиром Путиным" внесли в белый список

Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.