18:26 18.12.2025 (обновлено: 22:35 18.12.2025)
https://ria.ru/20251218/putin-2063024442.html
Сайт "Итоги года с Владимиром Путиным" внесли в белый список
Информационный ресурс "Итоги года с Владимиром Путиным" добавлен в "белый список" сайтов, доступных при ограничениях мобильного интернета, заявили в Минцифры... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T18:26:00+03:00
2025-12-18T22:35:00+03:00
технологии
россия
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155575/49/1555754990_0:0:3186:1792_1920x0_80_0_0_c6a3b9182d31909e1ba907f5100cd497.jpg
https://ria.ru/20251216/peskov-2062352272.html
https://ria.ru/20251218/peskov-2063013439.html
https://ria.ru/20251218/peskov-2062905730.html
россия
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
технологии, россия, владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025
Технологии, Россия, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
Сайт "Итоги года с Владимиром Путиным" внесли в белый список

Сайт "Итоги года с Владимиром Путиным" добавили в белый список Минцифры

Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Информационный ресурс "Итоги года с Владимиром Путиным" добавлен в "белый список" сайтов, доступных при ограничениях мобильного интернета, заявили в Минцифры России.
"Перечень российских сервисов и сайтов, которые работают в периоды ограничений мобильного интернета по соображениям безопасности, дополнен новыми ресурсами. ... На новом этапе в список в том числе вошли информационный ресурс "Итоги года с Владимиром Путиным", - говорится в канале министерства в Max.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
В "белый список" входят приложения и сайты, которые остаются доступными в периоды ограничений.
Так, на первом этапе Минцифры включило в перечень VK, "Oдноклассники", Mail.ru, платформу Max, маркетплейсы Ozon и Wildberries, сервисы "Яндекса", "Дзен", Rutube, сайт платежной системы "Мир", личные кабинеты операторов связи "Билайн", Мегафон", МТС, "Ростелеком", T2. Также доступ обеспечен к "Госуслугам", платформе для дистанционного голосования, сайтам президента и правительства.
На втором этапе в "белый список" вошли сайты государственных органов (Госдумы, федеральных министерств, служб и агентств, государственных информационных систем, Генпрокуратуры, правительств субъектов РФ), "Почты России", Альфа-банка, государственной системы цифровой маркировки товаров "Честный знак", сайты "Комсомольской правды", РИА Новости, РБК, "Газеты.ру", "Ленты.ру", Rambler, РЖД и туристического портала "Туту.ру", навигатора "2ГИС", такси "Максим", сайт с прогнозом погоды Gismeteo.
В начале декабря "белый список" сайтов пополнился региональными онлайн-платформами, сайтами ЦБ РФ, операторов связи, ряда СМИ, онлайн-кинотеатром "Окко" и другими ресурсами.
Ранее в четверг Минцифры добавило в "белый список" также сайты МЧС, МВД, Совета Федерации, Московской биржи, сети быстрого питания "Вкусно и точка", Headhunter, авиакомпаний "Аэрофлот" и "Победа" и другие.
ТехнологииРоссияВладимир ПутинИтоги года с Владимиром Путиным — 2025
 
 
Обсуждения
Заголовок открываемого материала