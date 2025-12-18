Сайт "Итоги года с Владимиром Путиным" внесли в белый список

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Информационный ресурс "Итоги года с Владимиром Путиным" добавлен в "белый список" сайтов, доступных при ограничениях мобильного интернета, заявили в Минцифры России.
"Перечень российских сервисов и сайтов, которые работают в периоды ограничений мобильного интернета по соображениям безопасности, дополнен новыми ресурсами. ... На новом этапе в список в том числе вошли информационный ресурс "Итоги года с Владимиром Путиным", - говорится в канале министерства в Max.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
В "белый список" входят приложения и сайты, которые остаются доступными в периоды ограничений.
Так, на первом этапе Минцифры включило в перечень VK, "Oдноклассники", Mail.ru, платформу Max, маркетплейсы Ozon и Wildberries, сервисы "Яндекса", "Дзен", Rutube, сайт платежной системы "Мир", личные кабинеты операторов связи "Билайн", Мегафон", МТС, "Ростелеком", T2. Также доступ обеспечен к "Госуслугам", платформе для дистанционного голосования, сайтам президента и правительства.
На втором этапе в "белый список" вошли сайты государственных органов (Госдумы, федеральных министерств, служб и агентств, государственных информационных систем, Генпрокуратуры, правительств субъектов РФ), "Почты России", Альфа-банка, государственной системы цифровой маркировки товаров "Честный знак", сайты "Комсомольской правды", РИА Новости, РБК, "Газеты.ру", "Ленты.ру", Rambler, РЖД и туристического портала "Туту.ру", навигатора "2ГИС", такси "Максим", сайт с прогнозом погоды Gismeteo.
В начале декабря "белый список" сайтов пополнился региональными онлайн-платформами, сайтами ЦБ РФ, операторов связи, ряда СМИ, онлайн-кинотеатром "Окко" и другими ресурсами.
Ранее в четверг Минцифры добавило в "белый список" также сайты МЧС, МВД, Совета Федерации, Московской биржи, сети быстрого питания "Вкусно и точка", Headhunter, авиакомпаний "Аэрофлот" и "Победа" и другие.