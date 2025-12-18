Рейтинг@Mail.ru
В Японии потребовали пожизненного заключения для обвиняемого в убийстве Абэ
В Японии потребовали пожизненного заключения для обвиняемого в убийстве Абэ
В Японии потребовали пожизненного заключения для обвиняемого в убийстве Абэ - РИА Новости, 18.12.2025
В Японии потребовали пожизненного заключения для обвиняемого в убийстве Абэ
Прокуратура Японии потребовала пожизненного заключения для Тэцуи Ямагами, обвиняемого в убийстве бывшего премьер-министра Синдзо Абэ в 2022 году, тогда как... РИА Новости, 18.12.2025
В Японии потребовали пожизненного заключения для обвиняемого в убийстве Абэ

Тэцуя Ямагами, совершивший нападение на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ
Тэцуя Ямагами, совершивший нападение на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Архивное фото
ТОКИО, 18 дек – РИА Новости. Прокуратура Японии потребовала пожизненного заключения для Тэцуи Ямагами, обвиняемого в убийстве бывшего премьер-министра Синдзо Абэ в 2022 году, тогда как защита настаивает, что наказание не должно превышать 20 лет лишения свободы, передает телеканал NHK.
На заседании окружного суда Нары обвинение заявило, что убийство Абэ стало "беспрецедентным в послевоенной истории Японии" и было совершено "хладнокровно и без колебаний", а влияние тяжелого детства подсудимого на его действия является "крайне ограниченным". Прокуратура также указала на "чрезвычайно высокую поражающую силу" самодельного оружия и риск массовых жертв.
Панорама Токио - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Суд в Японии присудил рекордную компенсацию оправданному мужчине
25 марта, 07:04
Защита, в свою очередь, призвала суд учесть неблагополучное детство Ямагами и связанные с деятельностью религиозной организации обстоятельства, заявив, что максимальное наказание следует ограничить сроком до 20 лет, чтобы подсудимый мог вернуться в общество в пожилом возрасте.
На заседании суда также присутствовал и сам обвиняемый. Председательствующий судья поинтересовался, желает ли он выступить с последним словом, но подсудимый отказался.
Экс-премьер-министр Синдзо Абэ был смертельно ранен во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара 8 июля 2022 года. В Абэ дважды выстрелили со спины из самодельного оружия. При втором выстреле политик получил ранения в шею и грудь, ставшие смертельными. Синдзо Абэ умер от потери крови. Тэцуи Ямагами в качестве мотива преступления назвал якобы существовавшую связь Абэ с "Церковью объединения". Мать Ямагами внесла в эту организацию 100 миллионов иен (около 740 тысяч долларов) в качестве пожертвований, что привело к банкротству и разрушению семьи, лишив детей средств к существованию. Ямагами обвиняют в убийстве политика и нарушении закона об обороте огнестрельного оружия.
Похороны и кремация Абэ прошли 12 июля того же года, а 27 сентября состоялись государственные похороны.
Встреча Путина с вдовой Синдзо Абэ в Кремле - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
Экс-премьер Японии стремился к заключению мирного договора, заявил Путин
29 мая, 20:29
 
