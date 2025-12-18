Рейтинг@Mail.ru
08:26 18.12.2025
Турецкий политолог назвал план ЕС по Украине провокацией
2025-12-18T08:26:00+03:00
2025-12-18T08:26:00+03:00
Турецкий политолог назвал план ЕС по Украине провокацией

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
АНКАРА, 18 дек – РИА Новости. Европейский план по развертыванию войск на Украине носит провокационный характер и может спровоцировать более жесткую реакцию со стороны России, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости турецкий политолог Айтекин Думрул.
В Берлине 14-15 декабря прошли переговоры по украинскому урегулированию при участии спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, зятя американского лидера Джареда Кушнера и Владимира Зеленского. По итогам переговоров лидеры стран ЕС выступили с заявлением о гарантиях Украине и мерах по урегулированию конфликта, в частности, предлагается направить в страну многонациональные силы и поддерживать численность ВСУ на уровне не ниже 800 тысяч человек. В МИД РФ ранее подчеркивали, что любой сценарий размещения войск стран НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Катастрофа неизбежна. Украина готова принять роковое решение
08:00
"Обсуждение подобных инициатив без участия России в переговорном процессе лишь усугубляет ситуацию. Развертывание европейских войск не способствует мирному урегулированию, а, напротив, носит характер провокации, затягивает конфликт и повышает риск эскалации и жесткой реакции со стороны России", - сказал Думрул.
Ранее портал Steigan написал, что после установления мира на Украине страны Европы могут попытаться продолжить провоцировать Россию. В статье утверждается, что украинские парамилитарные образования могут стать частью плана Брюсселя по продолжению гибридной войны против Москвы.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Главы государств Европейского союза во время групповой фотографии в здании Европейского совета в Брюсселе. 17 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
СМИ: в ЕС произошел раскол из-за России
02:09
 
