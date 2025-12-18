https://ria.ru/20251218/politolog-2062822285.html
Турецкий политолог назвал план ЕС по Украине провокацией
Турецкий политолог назвал план ЕС по Украине провокацией - РИА Новости, 18.12.2025
Турецкий политолог назвал план ЕС по Украине провокацией
Европейский план по развертыванию войск на Украине носит провокационный характер и может спровоцировать более жесткую реакцию со стороны России, такое мнение... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T08:26:00+03:00
2025-12-18T08:26:00+03:00
2025-12-18T08:26:00+03:00
в мире
россия
украина
сша
стив уиткофф
джаред кушнер
владимир путин
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_3afa14b8206aa7c267e205c0d3b05f14.jpg
https://ria.ru/20251218/ukraina-2062720042.html
https://ria.ru/20251218/rossiya-2062799886.html
россия
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_0f8d5cfdbbcada8f8749f1435cfb675b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, сша, стив уиткофф, джаред кушнер, владимир путин, евросоюз, вооруженные силы украины, нато, мирный план сша по украине
В мире, Россия, Украина, США, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Владимир Путин, Евросоюз, Вооруженные силы Украины, НАТО, Мирный план США по Украине
Турецкий политолог назвал план ЕС по Украине провокацией
Думрул: план ЕС по развертыванию войск на Украине носит провокационный характер
АНКАРА, 18 дек – РИА Новости. Европейский план по развертыванию войск на Украине носит провокационный характер и может спровоцировать более жесткую реакцию со стороны России, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости турецкий политолог Айтекин Думрул.
В Берлине
14-15 декабря прошли переговоры по украинскому урегулированию при участии спецпосланника президента США Стива Уиткоффа
, зятя американского лидера Джареда Кушнера
и Владимира Зеленского
. По итогам переговоров лидеры стран ЕС
выступили с заявлением о гарантиях Украине
и мерах по урегулированию конфликта, в частности, предлагается направить в страну многонациональные силы и поддерживать численность ВСУ
на уровне не ниже 800 тысяч человек. В МИД РФ ранее подчеркивали, что любой сценарий размещения войск стран НАТО
на Украине категорически неприемлем для России
, чреват резкой эскалацией.
"Обсуждение подобных инициатив без участия России в переговорном процессе лишь усугубляет ситуацию. Развертывание европейских войск не способствует мирному урегулированию, а, напротив, носит характер провокации, затягивает конфликт и повышает риск эскалации и жесткой реакции со стороны России", - сказал Думрул.
Ранее портал Steigan написал, что после установления мира на Украине страны Европы
могут попытаться продолжить провоцировать Россию. В статье утверждается, что украинские парамилитарные образования могут стать частью плана Брюсселя
по продолжению гибридной войны против Москвы
.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин
2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков
назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.