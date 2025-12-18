Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе

АНКАРА, 18 дек – РИА Новости. Европейский план по развертыванию войск на Украине носит провокационный характер и может спровоцировать более жесткую реакцию со стороны России, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости турецкий политолог Айтекин Думрул.

"Обсуждение подобных инициатив без участия России в переговорном процессе лишь усугубляет ситуацию. Развертывание европейских войск не способствует мирному урегулированию, а, напротив, носит характер провокации, затягивает конфликт и повышает риск эскалации и жесткой реакции со стороны России", - сказал Думрул.

Ранее портал Steigan написал, что после установления мира на Украине страны Европы могут попытаться продолжить провоцировать Россию. В статье утверждается, что украинские парамилитарные образования могут стать частью плана Брюсселя по продолжению гибридной войны против Москвы

Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.

Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.