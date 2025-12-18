Подростка, напавшего на учителя в Петербурге, попросят арестовать в четверг

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 дек - РИА Новости. Подростку, напавшему с ножом на учительницу в школе в Петербурге, изберут меру пресечения в четверг в Красногвардейском районном суде, сообщили РИА Новости в следственных органах.

"Мера пресечения несовершеннолетнему учащемуся школы будет избрана 18 декабря в Красногвардейском районном суде. Следствие будет ходатайствовать об аресте", - сообщил собеседник агентства.

Он отметил, что сейчас девятиклассник находится в изоляторе временного содержания, он выписан из больницы.

По предварительным данным ГУМВД по Петербургу и Ленобласти, утром в понедельник в школе Красногвардейского района Петербурга девятиклассник нанес не менее трех ударов ножом 29-летней учительнице из-за плохой оценки, а затем предпринял попытку суицида, которую предотвратили сотрудники полиции. Оба участника конфликта были госпитализированы.