Подростка, напавшего на учителя в Петербурге, попросят арестовать в четверг

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 дек - РИА Новости. Подростку, напавшему с ножом на учительницу в школе в Петербурге, изберут меру пресечения в четверг в Красногвардейском районном суде, сообщили РИА Новости в следственных органах.
"Мера пресечения несовершеннолетнему учащемуся школы будет избрана 18 декабря в Красногвардейском районном суде. Следствие будет ходатайствовать об аресте", - сообщил собеседник агентства.
Он отметил, что сейчас девятиклассник находится в изоляторе временного содержания, он выписан из больницы.
По предварительным данным ГУМВД по Петербургу и Ленобласти, утром в понедельник в школе Красногвардейского района Петербурга девятиклассник нанес не менее трех ударов ножом 29-летней учительнице из-за плохой оценки, а затем предпринял попытку суицида, которую предотвратили сотрудники полиции. Оба участника конфликта были госпитализированы.
В ГСУ СК по Петербургу сообщили, что возбуждено уголовное дело возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Во вторник ведомство проинформировало, что после инцидента в школе также возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По подозрению в указном преступлении задержана сотрудник охранного предприятия, осуществлявшая свои должностные обязанности в день нападения в школе.
15 декабря, 22:01