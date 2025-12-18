Рейтинг@Mail.ru
Подростка, напавшего на учителя в Петербурге, попросят арестовать в четверг - РИА Новости, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:25 18.12.2025
https://ria.ru/20251218/peterburg-2062807845.html
Подростка, напавшего на учителя в Петербурге, попросят арестовать в четверг
Подростка, напавшего на учителя в Петербурге, попросят арестовать в четверг - РИА Новости, 18.12.2025
Подростка, напавшего на учителя в Петербурге, попросят арестовать в четверг
Подростку, напавшему с ножом на учительницу в школе в Петербурге, изберут меру пресечения в четверг в Красногвардейском районном суде, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T04:25:00+03:00
2025-12-18T04:25:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
россия
красногвардейский район
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062076897_0:178:675:557_1920x0_80_0_0_0bf84b50cd3f48ad4a1ae9dc40c56715.jpg
https://ria.ru/20251217/kriminal-2062740968.html
https://ria.ru/20251215/peterburg-2062241680.html
санкт-петербург
россия
красногвардейский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062076897_0:108:675:614_1920x0_80_0_0_0f6263f655d0af18932d16f35ce32cb5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, россия, красногвардейский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Красногвардейский район, Следственный комитет России (СК РФ)
Подростка, напавшего на учителя в Петербурге, попросят арестовать в четверг

РИА Новости: напавшего на учителя в Петербурге подростка попросят арестовать

© Фото : соцсетиОбстановка у школы №191 Красногвардейского района Санкт-Петербурга
Обстановка у школы №191 Красногвардейского района Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© Фото : соцсети
Обстановка у школы №191 Красногвардейского района Санкт-Петербурга. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 дек - РИА Новости. Подростку, напавшему с ножом на учительницу в школе в Петербурге, изберут меру пресечения в четверг в Красногвардейском районном суде, сообщили РИА Новости в следственных органах.
"Мера пресечения несовершеннолетнему учащемуся школы будет избрана 18 декабря в Красногвардейском районном суде. Следствие будет ходатайствовать об аресте", - сообщил собеседник агентства.
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
В Петербурге арестовали двоих поджигателей дверей
Вчера, 18:16
Он отметил, что сейчас девятиклассник находится в изоляторе временного содержания, он выписан из больницы.
По предварительным данным ГУМВД по Петербургу и Ленобласти, утром в понедельник в школе Красногвардейского района Петербурга девятиклассник нанес не менее трех ударов ножом 29-летней учительнице из-за плохой оценки, а затем предпринял попытку суицида, которую предотвратили сотрудники полиции. Оба участника конфликта были госпитализированы.
В ГСУ СК по Петербургу сообщили, что возбуждено уголовное дело возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Во вторник ведомство проинформировало, что после инцидента в школе также возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По подозрению в указном преступлении задержана сотрудник охранного предприятия, осуществлявшая свои должностные обязанности в день нападения в школе.
Машины скорой помощи у школы №191 Красногвардейского района Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Психиатр работает с напавшим на учительницу в Петербурге школьником
15 декабря, 22:01
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияКрасногвардейский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала