Пашинян попросил Россию восстановить железную дорогу в Азербайджан и Турцию

ЕРЕВАН, 18 дек — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к России с просьбой заняться восстановлением участков железной дороги, ведущих в Азербайджан и Турцию.

Премьер добавил, что в ближайшее время поднимет такой же вопрос и по участку Иджеван — Гахаз. Он выразил надежду на то, что российская сторона выполнит и эту просьбу.