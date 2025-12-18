Пашинян попросил Россию восстановить железную дорогу в Азербайджан и Турцию

ЕРЕВАН, 18 дек — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к России с просьбой заняться восстановлением участков железной дороги, ведущих в Азербайджан и Турцию.
"Я попросил коллег из России срочно заняться полным восстановлением участка железной дороги из Ерасха к Нахичевани и села Ахурик к турецкой границе", — сказал он журналистам.
Премьер добавил, что в ближайшее время поднимет такой же вопрос и по участку Иджеван — Гахаз. Он выразил надежду на то, что российская сторона выполнит и эту просьбу.
В августе Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев при участии американского лидера Дональда Трампа подписали в Вашингтоне декларацию о парафировании согласованного текста мирного договора. Армения также согласилась сотрудничать для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания". Он должен пройти через так называемый Зангезурский коридор, связывающий Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении.
По словам Пашиняна, маршрут относится к потенциальным нефте- и газопроводам, линиям электропередачи и интернет-кабелям, а также железной дороге между Ереваном и Баку по приграничной с Ираном железнодорожной ветке. Магистраль еще советских времен проходит по северному берегу реки Аракс, в том числе через город Мегри в Сюникской области. В начале 1990-х движение на этом участке длиной около 45 километров прервалось из-за вооруженного конфликта в Карабахе. Впоследствии пути там разобрали, а дальше к востоку железную дорогу затопили при заполнении водохранилища Худаферинской ГЭС на иранской границе.
Как отмечал российский посол в Баку Михаил Евдокимов, восстановить эту дорогу можно примерно за два года.