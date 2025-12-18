Рейтинг@Mail.ru
Пашинян попросил Россию восстановить железную дорогу в Азербайджан и Турцию
16:05 18.12.2025
Пашинян попросил Россию восстановить железную дорогу в Азербайджан и Турцию
Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к России с просьбой заняться восстановлением участков железной дороги, ведущих в Азербайджан и Турцию. РИА Новости, 18.12.2025
Пашинян попросил Россию восстановить железную дорогу в Азербайджан и Турцию

Армения попросила Россию восстановить железную дорогу в Азербайджан и Турцию

© Sputnik / Асатур ЕсаянцЖелезная дорога в Армении
Железная дорога в Армении - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© Sputnik / Асатур Есаянц
Железная дорога в Армении. Архивное фото
ЕРЕВАН, 18 дек — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к России с просьбой заняться восстановлением участков железной дороги, ведущих в Азербайджан и Турцию.
"Я попросил коллег из России срочно заняться полным восстановлением участка железной дороги из Ерасха к Нахичевани и села Ахурик к турецкой границе", — сказал он журналистам.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
В МИД прокомментировали армяно-американский проект "маршрута Трампа"
16 декабря, 08:01
Премьер добавил, что в ближайшее время поднимет такой же вопрос и по участку Иджеван — Гахаз. Он выразил надежду на то, что российская сторона выполнит и эту просьбу.
В феврале 2008 года Армения передала свою железнодорожную инфраструктуру в концессионное управление "дочке" РЖД — ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога". Срок составляет 30 лет с правом продления еще на десять.
В августе Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев при участии американского лидера Дональда Трампа подписали в Вашингтоне декларацию о парафировании согласованного текста мирного договора. Армения также согласилась сотрудничать для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания". Он должен пройти через так называемый Зангезурский коридор, связывающий Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении.
По словам Пашиняна, маршрут относится к потенциальным нефте- и газопроводам, линиям электропередачи и интернет-кабелям, а также железной дороге между Ереваном и Баку по приграничной с Ираном железнодорожной ветке. Магистраль еще советских времен проходит по северному берегу реки Аракс, в том числе через город Мегри в Сюникской области. В начале 1990-х движение на этом участке длиной около 45 километров прервалось из-за вооруженного конфликта в Карабахе. Впоследствии пути там разобрали, а дальше к востоку железную дорогу затопили при заполнении водохранилища Худаферинской ГЭС на иранской границе.
Как отмечал российский посол в Баку Михаил Евдокимов, восстановить эту дорогу можно примерно за два года.
Первый грузовой поезд из России прибыл в сухой порт неподалеку от Тегерана - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Логистика в Закавказье невыгодна без России и Ирана, считает дипломат
6 декабря, 14:51
 
В миреАзербайджанАрменияРоссияНикол ПашинянРЖД
 
 
