Пашинян попросил Россию восстановить железную дорогу в Азербайджан и Турцию - РИА Новости, 18.12.2025
13:21 18.12.2025
https://ria.ru/20251218/pashinyan-2062903249.html
Пашинян попросил Россию восстановить железную дорогу в Азербайджан и Турцию
Пашинян попросил Россию восстановить железную дорогу в Азербайджан и Турцию - РИА Новости, 18.12.2025
Пашинян попросил Россию восстановить железную дорогу в Азербайджан и Турцию
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что попросил российскую сторону заняться восстановлением участков железной дороги, ведущих в Азербайджан и... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T13:21:00+03:00
2025-12-18T13:21:00+03:00
в мире
армения
азербайджан
нахичевань
никол пашинян
ильхам алиев
дональд трамп
россия
армения
азербайджан
нахичевань
россия
в мире, армения, азербайджан, нахичевань, никол пашинян, ильхам алиев, дональд трамп, россия
В мире, Армения, Азербайджан, Нахичевань, Никол Пашинян, Ильхам Алиев, Дональд Трамп, Россия
Пашинян попросил Россию восстановить железную дорогу в Азербайджан и Турцию

Пашинян попросил РФ восстановить железнодорожные пути в Азербайджан и Турцию

© POOL | Перейти в медиабанкНикол Пашинян
Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© POOL
Перейти в медиабанк
Никол Пашинян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 18 дек – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что попросил российскую сторону заняться восстановлением участков железной дороги, ведущих в Азербайджан и Турцию.
В феврале 2008 года железнодорожная инфраструктура Армении была передана сроком на 30 лет в концессионное управление стопроцентной "дочке" РЖД - ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" с правом продления еще на 10 лет.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время велопрогулки в Москве. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Пашинян прокатился на велосипеде по декабрьской Москве
12 декабря, 09:54
"Я попросил коллег из РФ срочно заняться полным восстановлением участка железной дороги из Ерасха к Нахичевани и села Ахурик к турецкой границе", - заявил Пашинян журналистам.
По его словам, в ближайшее время он также попросит российскую сторону восстановить железную дорогу из армянского Иджевана в азербайджанский Гахаз. "Надеюсь, российские коллеги выполнят эту просьбу", - сказал Пашинян.
Восьмого августа по итогам встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных дел Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Армянская сторона также согласилась сотрудничать с Соединенными Штатами и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания".
Названный маршрут подразумевает разблокирование транспортного сообщения между основной территорией Азербайджана и его эксклавной автономией в Нахичевани через армянскую территорию. Как 9 августа уточнил Пашинян, маршрут относится к потенциальным нефте- и газопроводам, линиям электропередачи и интернет-кабелям, а также железной дороги между Ереваном и Баку по приграничной с Ираном железнодорожной ветке. Существующая с советского времени магистраль проходит по северному берегу реки Аракс, в том числе через город Мегри в Сюникской области на юге Армении. В начале 1990-х годов движение на мегринском участке железной дороги, протяженность которого составляет около 45 километров, прервалось из-за вооруженного конфликта в Карабахе. Впоследствии пути на этом отрезке были разобраны, а дальше к востоку затоплены при заполнении водохранилища Худаферинской ГЭС на иранской границе.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
В МИД прокомментировали армяно-американский проект "маршрута Трампа"
16 декабря, 08:01
 
В миреАрменияАзербайджанНахичеваньНикол ПашинянИльхам АлиевДональд ТрампРоссия
 
 
