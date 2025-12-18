https://ria.ru/20251218/opasnost-2062817478.html
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
Режим опасности атаки БПЛА отменен в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T07:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
воронежская область
александр гусев (губернатор)
воронежская область
На территории Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА