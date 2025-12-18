Рейтинг@Mail.ru
Напавшему на учительницу в Санкт-Петербурге школьнику предъявили обвинение
06:52 18.12.2025 (обновлено: 10:21 18.12.2025)
Напавшему на учительницу в Санкт-Петербурге школьнику предъявили обвинение
Школьнику, напавшему на учительницу в Санкт-Петербурге, и охраннице школы предъявили обвинения, сообщил региональный главк Следственного комитета. РИА Новости, 18.12.2025
происшествия
санкт-петербург
россия
красногвардейский район
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
россия
красногвардейский район
происшествия, санкт-петербург, россия, красногвардейский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Красногвардейский район, Следственный комитет России (СК РФ)
Напавшему на учительницу в Санкт-Петербурге школьнику предъявили обвинение

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Школьнику, напавшему на учительницу в Санкт-Петербурге, и охраннице школы предъявили обвинения, сообщил региональный главк Следственного комитета.
"Следователем следственного отдела по Красногвардейскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу предъявлены обвинения фигурантам по уголовным делам о происшествии в одной из городских школ", — говорится в Telegram-канале ведомства.
Так, 15-летнего подростка обвиняют в покушении на убийство. На допросе он частично признал вину, но отрицал, что между ним и учительницей был конфликт. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.
Еще одна обвиняемая — сотрудница охранного предприятия. Она не стала досматривать ученика, принесшего в школу нож, хотя рамка металлоискателя при входе сработала. Женщине вменяют статью об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, вину она признала.
Инцидент в одной из школ Красногвардейского района Петербурга произошел утром 15 декабря. Девятиклассник из-за плохой оценки набросился с ножом на 29-летнюю учительницу и не менее трех раз ранил ее. Затем он попытался покончить с собой, но ему помешали полицейские. Обоих участников конфликта госпитализировали.
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияКрасногвардейский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
