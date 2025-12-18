Напавшему на учительницу в Санкт-Петербурге школьнику предъявили обвинение

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Школьнику, напавшему на учительницу в Санкт-Петербурге, и охраннице школы предъявили обвинения, Школьнику, напавшему на учительницу в Санкт-Петербурге, и охраннице школы предъявили обвинения, сообщил региональный главк Следственного комитета.

Так, 15-летнего подростка обвиняют в покушении на убийство. На допросе он частично признал вину, но отрицал, что между ним и учительницей был конфликт. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.

Еще одна обвиняемая — сотрудница охранного предприятия. Она не стала досматривать ученика, принесшего в школу нож, хотя рамка металлоискателя при входе сработала. Женщине вменяют статью об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, вину она признала.