Напавшему на учительницу в Санкт-Петербурге школьнику предъявили обвинение

Школьнику, напавшему на учительницу в Санкт-Петербурге, и охраннице школы предъявили обвинения, сообщил региональный главк Следственного комитета. РИА Новости, 18.12.2025
В Петербурге предъявили обвинения напавшему на учительницу школьнику и охраннице
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости.
Школьнику, напавшему на учительницу в Санкт-Петербурге, и охраннице школы предъявили обвинения, сообщил
региональный главк Следственного комитета.
"Следователем следственного отдела по Красногвардейскому району
ГСУ СК России
по городу Санкт-Петербургу
предъявлены обвинения фигурантам по уголовным делам о происшествии в одной из городских школ", — говорится в Telegram-канале ведомства.
Так, 15-летнего подростка обвиняют в покушении на убийство. На допросе он частично признал вину, но отрицал, что между ним и учительницей был конфликт. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.
Еще одна обвиняемая — сотрудница охранного предприятия. Она не стала досматривать ученика, принесшего в школу нож, хотя рамка металлоискателя при входе сработала. Женщине вменяют статью об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, вину она признала.
Инцидент в одной из школ Красногвардейского района Петербурга произошел утром 15 декабря. Девятиклассник из-за плохой оценки набросился с ножом на 29-летнюю учительницу и не менее трех раз ранил ее. Затем он попытался покончить с собой, но ему помешали полицейские. Обоих участников конфликта госпитализировали.