Рейтинг@Mail.ru
Ученые заглянули в прошлое на 13 миллиардов лет - РИА Новости, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
07:00 18.12.2025 (обновлено: 11:09 18.12.2025)
https://ria.ru/20251218/nauka-2062709055.html
Ученые заглянули в прошлое на 13 миллиардов лет
Ученые заглянули в прошлое на 13 миллиардов лет - РИА Новости, 18.12.2025
Ученые заглянули в прошлое на 13 миллиардов лет
Процесс поглощения молодыми галактиками вещества из космической "пустоты" отследили ученые МГУ и Специальной астрофизической обсерватории РАН совместно с... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T07:00:00+03:00
2025-12-18T11:09:00+03:00
наука
наука
университетская наука
германия
мексика
нидерланды
алексей моисеев
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062702628_0:154:2500:1560_1920x0_80_0_0_2cc05ae7be0b00110c457a76ee3dd5f2.jpg
https://ria.ru/20180730/1525380133.html
https://ria.ru/20230605/solntse-1875716027.html
германия
мексика
нидерланды
космос
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062702628_0:0:2500:1875_1920x0_80_0_0_b45e531b6240ca502e5676681abc13c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
наука, университетская наука, германия, мексика, нидерланды, алексей моисеев, российская академия наук, рнф, мгу имени м. в. ломоносова, российский научный фонд, вселенная, космос, россия
Наука, Наука, Университетская наука, Германия, Мексика, Нидерланды, Алексей Моисеев, Российская академия наук, РНФ, МГУ имени М. В. Ломоносова, Российский научный фонд, Вселенная, Космос, Россия
Ученые заглянули в прошлое на 13 миллиардов лет

РИА Новости: ученые смогли "увидеть", чем питаются молодые галактики

© NASA / ESA-OES MedialabГалактика питается газом
Галактика питается газом - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© NASA / ESA-OES Medialab
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Процесс поглощения молодыми галактиками вещества из космической "пустоты" отследили ученые МГУ и Специальной астрофизической обсерватории РАН совместно с зарубежными коллегами. Исследователи подтвердили, что галактики захватывают из межгалактического пространства первичный газ, который образовался после Большого взрыва более 13 миллиардов лет назад, рассказали РИА Новости в пресс-службе РНФ. Результаты опубликованы в Astronomy and Astrophysics.
Согласно общепринятым космологическим теориям, в первые минуты Вселенной после Большого взрыва образовались самые легкие химические элементы — водород, гелий и незначительные примеси лития, которые составили первичный газ. Более тяжелые атомы были синтезированы в результате эволюции звезд.
Так художник представил себе внезапную гибель Вселенной - РИА Новости, 1920, 30.07.2018
Ученые: наша Вселенная может погибнуть в любой момент
30 июля 2018, 09:00
Процесс захвата галактиками первичного газа под воздействием силы всемирного тяготения (гравитации) называется холодной аккрецией. При этом, как утверждают авторы исследования, вещество стекается в галактику в виде "нитей", отмечается в сообщении Российского научного фонда (РНФ).
Ученые МГУ имени М.В. Ломоносова и Специальной астрофизической обсерватории РАН совместно с учеными из Германии, Мексики, Нидерландов и США доказали, что холодная аккреция — ключевой процесс в получении галактикой ресурсов на рост и эволюцию. Согласно теоретическим моделям, именно так в молодой Вселенной образовались ранние галактики.
"…Однако подтвердить это с помощью реальных наблюдений не удавалось. Это связано с тем, что "увидеть" такой газ даже с помощью новейших телескопов очень сложно из-за его крайне низкой плотности. Кроме того, важно понять, как газ движется и каков его химический состав", — говорится в сообщении РНФ.
© Фото : Фото предоставлено Алексеем МоисеевымЦветное изображение области неба вокруг галактики VGS 12 по данным обзора DESI Legacy Survey. На врезках показано распределение нейтрального водорода вокруг галактики согласно наблюдениям радиотелескопа VLA в линии 21 см и ионизованного газа во внутренних областях по наблюдениям на 6-м телескопе САО РАН в линии Н-альфа (длина волны 656.3 нм). Цвета соответствуют наблюдаемым лучевым скоростям (синие точки — приближаются, красные — удаляются от наблюдателя)
Цветное изображение области неба вокруг галактики VGS 12 по данным обзора DESI Legacy Survey. На врезках показано распределение нейтрального водорода вокруг галактики согласно наблюдениям радиотелескопа VLA в линии 21 см и ионизованного газа во внутренних областях по наблюдениям на 6-м телескопе САО РАН в линии Н-альфа (длина волны 656.3 нм). Цвета соответствуют наблюдаемым лучевым скоростям (синие точки — приближаются, красные — удаляются от наблюдателя)
Цветное изображение области неба вокруг галактики VGS 12 по данным обзора DESI Legacy Survey. На врезках показано распределение нейтрального водорода вокруг галактики согласно наблюдениям радиотелескопа VLA в линии 21 см и ионизованного газа во внутренних областях по наблюдениям на 6-м телескопе САО РАН в линии Н-альфа (длина волны 656.3 нм). Цвета соответствуют наблюдаемым лучевым скоростям (синие точки — приближаются, красные — удаляются от наблюдателя)
© Фото : Фото предоставлено Алексеем Моисеевым
1 из 2
© Фото : Фото предоставлено Алексеем Моисеевым6-метровый телескоп САО РАН за работой
6-метровый телескоп САО РАН за работой
6-метровый телескоп САО РАН за работой
© Фото : Фото предоставлено Алексеем Моисеевым
2 из 2
Цветное изображение области неба вокруг галактики VGS 12 по данным обзора DESI Legacy Survey. На врезках показано распределение нейтрального водорода вокруг галактики согласно наблюдениям радиотелескопа VLA в линии 21 см и ионизованного газа во внутренних областях по наблюдениям на 6-м телескопе САО РАН в линии Н-альфа (длина волны 656.3 нм). Цвета соответствуют наблюдаемым лучевым скоростям (синие точки — приближаются, красные — удаляются от наблюдателя)
© Фото : Фото предоставлено Алексеем Моисеевым
1 из 2
6-метровый телескоп САО РАН за работой
© Фото : Фото предоставлено Алексеем Моисеевым
2 из 2
По словам заведующего лабораторией спектроскопии и фотометрии внегалактических объектов САО РАН Алексея Моисеева, ранее считалось, что подобные процессы происходили только в ранней Вселенной миллиарды лет назад.
Но молодая карликовая галактика VGS 12, расположенная в космическом "пузыре", вдали от других галактик, показала, что поглощение первичного газа можно наблюдать и в настоящее время.
Развитие эруптивного протуберанца 31 августа 2012 г. (3) - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
Огонь вместо неба. Ученый рассказал, как и когда погаснет Солнце
5 июня 2023, 03:00
Газ в полярном диске — внешнем "ободе" VGS 12 — обеднен тяжелыми элементами, что может указывать на продолжающийся захват первичного газа из окружающего пространства. Такой химический "дисбаланс" считается ключевым признаком того, что собственный газ галактики был разбавлен большим количеством первичного, не содержащего тяжелых элементов, объяснили в РНФ.
Измерение химического состава газа в галактике было выполнено с помощью крупнейшего в Евразии 6-метрового телескопа Специальной астрофизической обсерватории РАН, сообщил Моисеев.
В будущем ученые продолжат изучать процессы галактической эволюции на объектах в космических "пустотах". Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда.
 
НаукаНаукаУниверситетская наукаГерманияМексикаНидерландыАлексей МоисеевРоссийская академия наукРНФМГУ имени М. В. ЛомоносоваРоссийский научный фондВселеннаяКосмосРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала