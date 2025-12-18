Ученые заглянули в прошлое на 13 миллиардов лет

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Процесс поглощения молодыми галактиками вещества из космической "пустоты" отследили ученые МГУ и Специальной астрофизической обсерватории РАН совместно с зарубежными коллегами. Исследователи подтвердили, что галактики захватывают из межгалактического пространства первичный газ, который образовался после Большого взрыва более 13 миллиардов лет назад, рассказали РИА Новости в пресс-службе РНФ. Результаты Процесс поглощения молодыми галактиками вещества из космической "пустоты" отследили ученые МГУ и Специальной астрофизической обсерватории РАН совместно с зарубежными коллегами. Исследователи подтвердили, что галактики захватывают из межгалактического пространства первичный газ, который образовался после Большого взрыва более 13 миллиардов лет назад, рассказали РИА Новости в пресс-службе РНФ. Результаты опубликованы в Astronomy and Astrophysics.

Согласно общепринятым космологическим теориям, в первые минуты Вселенной после Большого взрыва образовались самые легкие химические элементы — водород, гелий и незначительные примеси лития, которые составили первичный газ. Более тяжелые атомы были синтезированы в результате эволюции звезд.

Процесс захвата галактиками первичного газа под воздействием силы всемирного тяготения (гравитации) называется холодной аккрецией. При этом, как утверждают авторы исследования, вещество стекается в галактику в виде "нитей", отмечается в сообщении Российского научного фонда (РНФ).

Ученые МГУ имени М.В. Ломоносова и Специальной астрофизической обсерватории РАН совместно с учеными из Германии, Мексики, Нидерландов и США доказали, что холодная аккреция — ключевой процесс в получении галактикой ресурсов на рост и эволюцию. Согласно теоретическим моделям, именно так в молодой Вселенной образовались ранние галактики.

"…Однако подтвердить это с помощью реальных наблюдений не удавалось. Это связано с тем, что "увидеть" такой газ даже с помощью новейших телескопов очень сложно из-за его крайне низкой плотности. Кроме того, важно понять, как газ движется и каков его химический состав", — говорится в сообщении РНФ.

По словам заведующего лабораторией спектроскопии и фотометрии внегалактических объектов САО РАН Алексея Моисеева, ранее считалось, что подобные процессы происходили только в ранней Вселенной миллиарды лет назад.

Но молодая карликовая галактика VGS 12, расположенная в космическом "пузыре", вдали от других галактик, показала, что поглощение первичного газа можно наблюдать и в настоящее время.

Газ в полярном диске — внешнем "ободе" VGS 12 — обеднен тяжелыми элементами, что может указывать на продолжающийся захват первичного газа из окружающего пространства. Такой химический "дисбаланс" считается ключевым признаком того, что собственный газ галактики был разбавлен большим количеством первичного, не содержащего тяжелых элементов, объяснили в РНФ.

Измерение химического состава газа в галактике было выполнено с помощью крупнейшего в Евразии 6-метрового телескопа Специальной астрофизической обсерватории РАН, сообщил Моисеев.